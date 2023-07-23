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通緝犯扮富二代穿名牌約會 涉誘女大生當人頭、月抽7%攏是假

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

詐欺通緝犯吳姓男子，利用交友軟體假扮富二代經營公司，涉誘騙女大生溫蒂（化名）提供銀行帳戶協助公司節稅，可月抽7%，實際上攏是假，吸收女大生帳戶給詐團當人頭帳戶，還向女大生急借8萬元周轉。直到女大生帳戶遭警示，發覺受騙報案，警方日前埋伏逮捕吳男，依詐欺送辦。

文林派出所指出，吳男今年5月在交友軟體認識溫蒂，見面約會時穿名牌假裝成富二代，還自稱替家中經營公司，需經常到國外出差；吳男自身是至少三條通的通緝犯，卻涉詐騙溫蒂，個人帳戶轉帳額度超標、公司營業稅規定，詐騙溫蒂提供帳戶、入帳款項是公司獲利等，還一度向溫蒂借款8萬元周轉，謊稱「連同獲利一起還、一個月給你抽7%」。

女大生溫蒂因帳戶遭警示後，驚覺吳男根本非富二代，報案提告。警方7月20日下午埋伏逮捕吳男到案，發現他為通緝犯，依法解送新北、台南、高雄地檢署歸案，並依詐欺罪嫌送辦。

士林分局指出，今年起迄今計攔阻80起詐騙案件，攔阻金額高達6224萬2687，目前正值暑假期間，常見詐騙集團籠絡青少年從事車手，少年們在社群偏門社團找打工機會，另還有經同儕介紹淪為車手。

警方統計，本月1至21日查獲轄內提款車手、溯源詐團共犯，共計45件54人。今士林地區盛事「天母啤酒節」設置機動派出所攤位，市長蔣萬安也到場宣導青春專案暨反詐騙犯罪預防。

士林分局分局長黃水願說，暑假期間為防止莘莘學子誤入歧途，士林分局將加強宣導力度，全力查緝利用吸收青少年從事不法行為的不法分子，以斬斷不法源頭，絕不容許犯罪組織壯大及惡徒危害社會治安。

台北市長蔣萬安宣導青春專案暨反詐騙犯罪預防。記者蕭雅娟／翻攝
台北市長蔣萬安宣導青春專案暨反詐騙犯罪預防。記者蕭雅娟／翻攝
吳男假裝富二代在交友軟體上詐騙女大生。記者蕭雅娟／翻攝
吳男假裝富二代在交友軟體上詐騙女大生。記者蕭雅娟／翻攝
吳男假裝富二代在交友軟體上詐騙女大生。記者蕭雅娟／翻攝
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詐騙集團 車手 通緝

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