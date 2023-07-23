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掃蕩天道盟濟公會殘餘勢力 蘆洲警檢肅「八里公司」19人到案

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里地區年僅22歲男子林凱迪，被警方視為承接天道盟濟公會八里分會殘餘勢力，在地方上恃強凌弱糾眾滋事，蘆洲警分局近期配合全國同步掃黑，將林男等19名幫眾檢肅到案，昨天依組織犯罪、妨害自由等罪嫌函送士林地檢署。

蘆洲分局偵查隊隊長郭懷澤指出，林凱迪過去長期跟在濟公會前八里分會長林文章身邊，被視為副手，林文章2021年5月遭槍擊身亡之後，林凱迪即承接殘餘勢力，幫眾幾乎都是二、三十歲年輕人，自稱「八里公司」繼續在當地活動，但幾乎已跟天道盟脫離掛勾。

這群幫眾經常打打殺殺藉機滋事，闢如2021年6月在林文章治喪期間，曾藉故將債主邀至靈堂式場羞辱，甚至追至大馬路上攔車施暴。

今年2月八里龍源地區舉辦「關渡媽祖回鑾遶境」廟會，由「八里公司」擔任爐主，意圖藉此展現勢力，卻把具有百年歷史的宗教文化活動搞得像黑道聚會，連信眾平安餐會都像竹聯幫明仁會春酒般，安排辣妹夾道迎賓。當時警方在各活動現場，設立攔檢點識別監控參加人員，曾查獲毒品、通緝犯。

郭懷澤說，警方從2021年底持續蒐證，並報請士林地檢署指揮偵辦，本月配合全國同步掃黑，陸續將林凱迪等19名幫眾檢肅到案，警詢筆錄之後先行請回，案件昨天依違反組織犯罪條例、以及傷害、妨害自由、妨害秩序、毀損等罪嫌函送士林地檢署偵辦。

「八里公司」意圖藉廟會展現勢力，卻把具有百年歷史的宗教活動搞得像黑道聚會。圖／警方提供
「八里公司」意圖藉廟會展現勢力，卻把具有百年歷史的宗教活動搞得像黑道聚會。圖／警方提供
「八里公司」幫眾意圖藉廟會活動展現勢力，連平安餐會都像竹聯幫明仁會春酒般，安排辣妹夾道迎賓。圖／警方提供
「八里公司」幫眾意圖藉廟會活動展現勢力，連平安餐會都像竹聯幫明仁會春酒般，安排辣妹夾道迎賓。圖／警方提供
「八里公司」意圖藉廟會展現勢力，卻把具有百年歷史的宗教活動搞得像黑道聚會，警方在會場查獲毒品、通緝犯。圖／警方提供
「八里公司」意圖藉廟會展現勢力，卻把具有百年歷史的宗教活動搞得像黑道聚會，警方在會場查獲毒品、通緝犯。圖／警方提供
「八里公司」意圖藉廟會展現勢力，卻把具有百年歷史的宗教活動搞得像黑道聚會，平安餐會都是黑衣人。圖／警方提供
「八里公司」意圖藉廟會展現勢力，卻把具有百年歷史的宗教活動搞得像黑道聚會，平安餐會都是黑衣人。圖／警方提供

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