影／起床驚見「門兒都沒有」宜蘭5月起10幾案警逮集團犯

宜蘭從今年5月迄今發生10多起鐵門、鐵窗等竊案，嫌犯作案地區遍及礁溪、頭城、壯圍、羅東及五結等鄉鎮，損失包含白鐵、不鏽鋼管、鐵片、電纜線等，甚至有民眾一早發現自家鐵門、白鐵門及鐵窗等不翼而飛，警方報請檢察官指揮偵辦，逮捕謝姓犯嫌為首的竊盜集團。

「我家的門兒都沒有了」，警方接獲民眾報案，一早起床要開門時，竟發現鐵門不見了，三更半夜被竊嫌連鋸帶拿全部搬走，鐵窗也失竊，由於這些鐵質失竊物品都不輕，研判絕非一人所為，且宜蘭地區從5月至今類似手法案件層出不窮。

宜蘭礁溪警分局獲報後與羅東警分局成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，經數月偵查並擴大調閱監視器比對，查知以謝姓犯嫌為首3人竊盜集團，涉嫌重大。

本月20日警方見時機成熟，專案小組持搜拘票前往抓人，在資源回收廠查獲正準備銷贓的謝嫌等3人，隨後帶往住處搜索，起出安非他命、毒品吸食器、電纜線及作案工具一批等贓證物。

警方調查，3名嫌犯是基隆人，年紀都30歲左右，除了謝嫌、另2人是簡姓兄弟檔，3人都有毒品及竊盜等前科，數月前共同在宜蘭租屋擺放贓物，偷竊得手後整理，隔天一早就變賣，動作相當迅速，據估算得手金額約50幾萬元，全案依加重竊盜及毒品罪嫌移送地檢署偵辦。