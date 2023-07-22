因13歲少女遭性侵案恐受懲處 陳錦坤：調查結果欣然接受

台東縣警察局長陳錦坤，時任桃園中壢分局長時，因分局一名13歲少女協助警方辦案約出網路男蟲，結果在員警監控下被男蟲載走性侵，事件隨性侵判決曝光，引發社會譁然。桃檢已分「他」字案調查，警方內部也正調查議處，陳恐受懲處。圖／翻攝自台東縣警察局網頁

台東縣警察局長陳錦坤，時任桃園中壢分局長時，因分局一名13歲少女協助警方辦案約出網路男蟲，結果在員警監控下被男蟲載走性侵，事件隨性侵判決曝光，引發社會譁然。桃檢已分「他」字案調查，警方內部也正調查議處，陳恐受懲處。陳錦坤說，結果如何，欣然接受。

陳錦坤今回應表示，目前全案已由署裡調查中，對於署裡的調查，他都尊重，無論結果如何，他也都欣然接受。

判決指出，被害少女2020年11月受張姓男子誘惑答應性交易和騙走裸照，事後反悔拒絕，卻被對方以裸照威脅就範。她求助中壢警方，因配合員警辦案，答應張男性交易將人約出，結果在員警監控下，仍被張男載走性侵。

中壢分局雖稱事前有提醒少女不要上車，但說法引各界撻伐，立委、議員相繼砲轟，眾多網友也到中壢分局臉書粉絲團留言表達不滿，除了批評「噁心」、「可恥」等語，甚至挨批「性侵共犯」。分局臉書2天前分享警察局長吳坤旭頒發破獲強盜、詐欺、毒品等案獎金，標註「旭哥局長好棒棒」、「中壢分局真的關心您」，也被網友出征「都不覺得慚愧喔」、「真不要臉」等語，也有人標註桃園市長張善政、內政部長林右昌等人，希望政府高層整肅。

關於少女遭遇，桃園地檢署已分「他」字案調查有無瀆職或涉及其他刑責，警方則由中壢分局先做內部調查，再由警局高層議處。

據悉，警方除了調查辦案員警有無疏失，也將追究當時主官的管理責任。知情人士透露，警方究責通常會連帶懲處主官，由於事情發生在2020年11月，員警若是被記大過，時任分局長、現任台東縣警察局長陳錦坤也可能被懲處，事涉警界高官，所以調查格外謹慎。

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