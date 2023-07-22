海軍兵用手機不滿被罰重寫悔過書 竟埋伏持滅火器打傷班長

海軍教準部新訓中心第二大隊第五中隊軍事訓練役黃姓士兵，因在管制時間內違規使用手機，被班長發現，要求黃寫悔過書，後因字跡潦草，班長認為無悔意要求重寫，昨在營區樓梯口埋伏，持滅火器砸中班長後腦杓，所幸班長送醫無大礙，今已出院。

海軍教育訓練暨準則發展指揮部今天傍晚表示，所屬海軍新兵訓練中心軍事訓練役黃姓士兵疑涉「違反部屬職責罪」，已將黃兵移送高雄憲兵隊偵辦，並依規定辦理停役及通知家屬知悉。

根據了解，該名黃姓士兵昨傍晚在營區內於手機管制時間，違規使用手機，被值班的李姓班長發現制止，李當下要求黃男寫悔過書，交代事發經過。

黃寫完悔過書，李姓班長見他字跡潦草，顯見毫無悔意，退回要求重寫3次，直到第4次才收下，疑因此引發黃男心懷恨意。

黃男晚間拿滅火器在營區樓梯口埋伏等待李姓班長，見李現身，趁他不注意，持滅火器朝李的後腦勺狠砸，導致李男頭部受傷倒地，同袍見狀將黃圍捕，幸李男送醫後無生命危險。

海軍表示，李男今已出院，返家休養；由於黃姓士兵疑涉「違反部屬職責罪」，海軍教準部已將黃兵移送高雄憲兵隊偵辦。