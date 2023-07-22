刑事局公布第二季高風險賣場名單 「7-11賣貨便」居冠、蝦皮上榜

刑事局今天公布2023年第二季「高風險賣場」前5名，依序為「7-11賣貨便」、「臉書marketplace」、「蝦皮購物」、「旋轉拍賣」及「威秀影城」。

新任刑事局長周幼偉分析，解除分期付款詐騙手法，多半是先竊取消費者個資後，再「假冒電商名義」致電被害人，聲稱「工作人員操作錯誤，誤設分期付款、誤設會員等級、設定成團購訂單」等話術，詢問民眾銀行資料，接著假冒銀行人員要求操作ATM、網路匯款或購買遊戲點數以解除設定。

周幼偉表示，近期部分電商業者除配合防詐宣導外，也導入科技新技術，以提升個資防護措施。如博客來、遠傳friDay購物及momo購物，引進「物流隱碼」技術，包裹遮蔽客戶個資，將訂單收貨人的電話號碼轉換成代碼，物流人員只要撥打代碼，就可以跟收貨人聯繫；統計高風險賣場前5名通報案件量，今年第二季與去年第二季相比，明顯呈現大幅下降趨勢。

刑事局期許電商業者，持續投入資源提升資安技術，防止解除分期付款詐騙；並呼籲民眾，接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+02」、「+886」等號碼，或通話過程聽到「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字，請立即掛斷，並通報165反詐騙諮詢專線。