她把毒咖啡包藏內衣 見警出手發現胸前異狀只好招了
陳姓女子日前搭乘友人汽車遇員警攔查，被發現隨身提袋中有吸食過的毒品咖啡包，受附帶搜索時，又被員警發現內衣裡藏有2包毒品咖啡包，當場遭逮，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
警方調查，台北市中山分局長春路派出所員警7月14日凌晨2時許巡邏時，在林森北路上發現坐在汽車後座的陳女神情可疑，且未繫安全帶，遂上前攔查，又在陳女座位前方吊掛的塑膠袋中發現1包即溶包，經初驗呈毒品卡西酮陽性反應，立刻將陳女帶返警所偵辦。
據悉，40歲陳女當時搭乘友人汽車，陳女友人平時駕駛多元計程車為業，雖認識陳女，但否認知悉陳女身上攜帶毒品；陳女配合員警偵辦，女警執行附帶搜索時，發現陳女胸前內衣裡藏有異物，陳女自知法網難逃，便從內衣內側拿出2包毒品咖啡包，遭依法送辦。
中山分局呼籲，毒品咖啡包常混合多種毒品，同時於體內作用，會直接影響心血管功能和神經系統，導致產生幻覺、昏迷甚至死亡，民眾應珍惜生命、遠離毒品。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言