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她把毒咖啡包藏內衣 見警出手發現胸前異狀只好招了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓女子日前搭乘友人汽車遇員警攔查，被發現隨身提袋中有吸食過的毒品咖啡包，受附帶搜索時，又被員警發現內衣裡藏有2包毒品咖啡包，當場遭逮，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方調查，台北市中山分局長春路派出所員警7月14日凌晨2時許巡邏時，在林森北路上發現坐在汽車後座的陳女神情可疑，且未繫安全帶，遂上前攔查，又在陳女座位前方吊掛的塑膠袋中發現1包即溶包，經初驗呈毒品卡西酮陽性反應，立刻將陳女帶返警所偵辦。

據悉，40歲陳女當時搭乘友人汽車，陳女友人平時駕駛多元計程車為業，雖認識陳女，但否認知悉陳女身上攜帶毒品；陳女配合員警偵辦，女警執行附帶搜索時，發現陳女胸前內衣裡藏有異物，陳女自知法網難逃，便從內衣內側拿出2包毒品咖啡包，遭依法送辦。

中山分局呼籲，毒品咖啡包常混合多種毒品，同時於體內作用，會直接影響心血管功能和神經系統，導致產生幻覺、昏迷甚至死亡，民眾應珍惜生命、遠離毒品。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

陳姓女子日前搭乘友人汽車遇員警攔查，被發現隨身提袋中有吸食過的毒品咖啡包，受附帶搜索時，又被員警發現內衣裡藏有2包毒品咖啡包，當場遭逮。記者李隆揆／翻攝
陳姓女子日前搭乘友人汽車遇員警攔查，被發現隨身提袋中有吸食過的毒品咖啡包，受附帶搜索時，又被員警發現內衣裡藏有2包毒品咖啡包，當場遭逮。記者李隆揆／翻攝
陳姓女子日前搭乘友人汽車遇員警攔查，被發現隨身提袋中有吸食過的毒品咖啡包，受附帶搜索時，又被員警發現內衣裡藏有2包毒品咖啡包，當場遭逮。記者李隆揆／翻攝
陳姓女子日前搭乘友人汽車遇員警攔查，被發現隨身提袋中有吸食過的毒品咖啡包，受附帶搜索時，又被員警發現內衣裡藏有2包毒品咖啡包，當場遭逮。記者李隆揆／翻攝

毒品 咖啡 計程車

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