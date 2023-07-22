快訊

送感謝卡給迪士尼員工 台留學生被招待⋯意外解鎖「隱藏服務」

帶傘沒？對流發展旺 5縣市大雨特報、注意雷擊強風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／ 新北警全國同步掃黑 瓦解弘仁會日籍幹部飯窪大輔為首犯罪集團

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

明年1月即將舉行總統選舉，為防止幫派分子寄生合法行業影響社會治安，並斷絕黑幫金流，新北警方配合警政署執行全國同步掃黑，檢肅竹聯幫及天道盟等幫派逮37人，查獲詐欺集團20件、犯嫌103人，展現掃黑打詐成果。

竹聯幫仁堂弘仁會楊姓男子（27歲）為首暴力犯罪集團，楊涉嫌指揮旗下幫眾多次前往被害人住家進行暴力討債，警掃黑專案一舉緝獲5人到案；另今年5月底新莊區發生槍擊傷害案，警方專案小組擴大追查詐欺不法所得分配利益問題涉嫌凌虐、拘禁及槍擊等犯行，新北刑大會同新莊、土城等分局報請新北地檢署指揮偵辦，檢肅竹聯幫仁堂弘仁會日籍幹部飯窪大輔（24歲）為首暴力犯罪集團，一舉掃蕩飯窪氏等7人到案，將該集團連根拔除，瓦解該不法暴力犯罪集團。

新北警方查緝詐欺案件破獲詐欺集團20件、逮捕犯嫌103人，其中新北刑大偵破轉帳水房，查扣不法所得2375萬元，新店警分局查獲詐欺集團3件，查扣現金332萬餘元，新莊警分局查獲車手集團1件，查扣現金262萬餘元，成效顯著。

新北市警局長廖訓誠表示，警方持續秉持「幫派零容忍」執法態度，強力打擊幫派犯罪絕不手軟，幫派成員在新北轄內滋事，涉及暴力犯罪，定報請地檢署檢察官指揮，針對涉案組織成員從嚴究辦，針對幫派賴以維生的詐欺、毒品、槍枝等犯罪形態全力查緝，以斬斷各項非法金流，並清查掃蕩幫派據點，斷絕非法經濟活動，瓦解危害治幫派組合。

全國同步掃黑，新北警方配合警政署同步執行，檢肅竹聯幫及天道盟等幫派逮37人，查獲詐欺集團20件、犯嫌103人，展現掃黑打詐成果。圖／警方提供
全國同步掃黑，新北警方配合警政署同步執行，檢肅竹聯幫及天道盟等幫派逮37人，查獲詐欺集團20件、犯嫌103人，展現掃黑打詐成果。圖／警方提供
全國同步掃黑，新北警方配合警政署同步執行，檢肅竹聯幫及天道盟等幫派逮37人，查獲詐欺集團20件、犯嫌103人，展現掃黑打詐成果。圖／警方提供
全國同步掃黑，新北警方配合警政署同步執行，檢肅竹聯幫及天道盟等幫派逮37人，查獲詐欺集團20件、犯嫌103人，展現掃黑打詐成果。圖／警方提供
全國同步掃黑，新北警方配合警政署同步執行，檢肅竹聯幫及天道盟等幫派逮37人，查獲詐欺集團20件、犯嫌103人，展現掃黑打詐成果。圖／警方提供
全國同步掃黑，新北警方配合警政署同步執行，檢肅竹聯幫及天道盟等幫派逮37人，查獲詐欺集團20件、犯嫌103人，展現掃黑打詐成果。圖／警方提供

幫派 詐欺

延伸閱讀

中市警掃黑打詐 逮捕擁槍藥頭查扣大批槍彈

刑事局7月打詐掃黑 逮黑詐857人、扣近4千萬元

威脅關狗籠、做伏地挺身 北市刑大逮宜蘭弘仁會4成員

侯友宜遭告發以500萬要羅友志退選 新北檢：選舉檢舉案都會查

相關新聞

影／ 新北警全國同步掃黑 瓦解弘仁會日籍幹部飯窪大輔為首犯罪集團

明年1月即將舉行總統選舉，為防止幫派分子寄生合法行業影響社會治安，並斷絕黑幫金流，新北警方配合警政署執行全國同步掃黑，檢...

北市擴大取締路口不停讓行人大執法 警曝驚人現象「行人違規更多」

為擺脫「行人地獄」之名，提升用路人安全，北市警5月起配合內政部警政署執行「全國擴大取締路口不停讓行人執法專案」，持續加強...

嘉義縣消防局廟前魚池水域訓練 進香團直呼太逼真

炎夏酷暑加上午後大雨，嘉義縣太保市轄內大小水塘達滿水位，逢暑假期間，縣消防局第二大隊水上、太保及嘉太分隊，今天上午9點到...

未禮讓行人事故降、擺脫行人地獄？ 北市議員：還有改進空間

台灣行人交通問題被外媒形容是「行人地獄」，為了提升用路人安全，經過立院三讀修法，未禮讓行人罰款新制已在本年度6月30日上...

嚇！高雄警常訓打靶清槍誤擊發 教官訓斥列教育對象

高雄市警局鹽埕分局警備隊，前天在楠梓靶場進行射擊常訓訓練時，一般警備隊打靶時，警員射擊一般會清槍，但進行清槍程序時，未將...

刑事局7月打詐掃黑 逮黑詐857人、扣近4千萬元

新任刑事局長周幼偉，今天下午舉行首次破案記者會，刑事局從13日起，執行「全國同步打擊詐欺及掃黑專案行動」，共查獲詐欺集團...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦