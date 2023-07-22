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影／ 新北警全國同步掃黑 瓦解弘仁會日籍幹部飯窪大輔為首犯罪集團
明年1月即將舉行總統選舉，為防止幫派分子寄生合法行業影響社會治安，並斷絕黑幫金流，新北警方配合警政署執行全國同步掃黑，檢肅竹聯幫及天道盟等幫派逮37人，查獲詐欺集團20件、犯嫌103人，展現掃黑打詐成果。
竹聯幫仁堂弘仁會楊姓男子（27歲）為首暴力犯罪集團，楊涉嫌指揮旗下幫眾多次前往被害人住家進行暴力討債，警掃黑專案一舉緝獲5人到案；另今年5月底新莊區發生槍擊傷害案，警方專案小組擴大追查詐欺不法所得分配利益問題涉嫌凌虐、拘禁及槍擊等犯行，新北刑大會同新莊、土城等分局報請新北地檢署指揮偵辦，檢肅竹聯幫仁堂弘仁會日籍幹部飯窪大輔（24歲）為首暴力犯罪集團，一舉掃蕩飯窪氏等7人到案，將該集團連根拔除，瓦解該不法暴力犯罪集團。
新北警方查緝詐欺案件破獲詐欺集團20件、逮捕犯嫌103人，其中新北刑大偵破轉帳水房，查扣不法所得2375萬元，新店警分局查獲詐欺集團3件，查扣現金332萬餘元，新莊警分局查獲車手集團1件，查扣現金262萬餘元，成效顯著。
新北市警局長廖訓誠表示，警方持續秉持「幫派零容忍」執法態度，強力打擊幫派犯罪絕不手軟，幫派成員在新北轄內滋事，涉及暴力犯罪，定報請地檢署檢察官指揮，針對涉案組織成員從嚴究辦，針對幫派賴以維生的詐欺、毒品、槍枝等犯罪形態全力查緝，以斬斷各項非法金流，並清查掃蕩幫派據點，斷絕非法經濟活動，瓦解危害治幫派組合。
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