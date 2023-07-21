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南韓毒氣包裹經台「貨轉郵」運送 中華郵政證實

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

南韓收容中心疑收「毒氣包裹」，3人拆封後頭暈送醫，因寄件地為台灣，我國刑事局國際科初步調查，該包裹可能透過中華郵政「貨轉郵」國際快捷服務轉寄。中華郵政公司表示，相關郵件都有依規定註明由大陸轉入，目前已全面暫停物流公司「台灣通」轉往南韓郵件。

中華郵政公司表示，毒氣包裹為民間物流公司「台灣通」從大陸收貨來台以「貨轉郵」方式轉至南韓，過程中僅會通過海關，不會入境到台灣，相關郵件都有依規定註明由大陸轉入，目前已全面暫停該公司轉往南韓郵件。

中華郵政的「貨轉郵」國際快捷服務，主要因應中國龐大的電商貨運需求，從中國包裹寄送到台灣中轉，貨品不需入境直接由中華郵政轉送至世界各地郵政，可大幅減少時間。

南韓蔚山市收容機關收到自台灣寄送郵包，確實造成3名院內人士疑似吸入不明氣體後送醫治療。圖／取自KBS News YouTube影片
南韓蔚山市收容機關收到自台灣寄送郵包，確實造成3名院內人士疑似吸入不明氣體後送醫治療。圖／取自KBS News YouTube影片

中華郵政 南韓

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