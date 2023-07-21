中市警掃黑打詐 逮捕擁槍藥頭查扣大批槍彈
台中市警察局執行「全國同步掃黑暨打詐行動專案」，查獲治平專案目標6件46人、詐欺集團20件89人，查扣槍枝9枝、子彈264發及海洛英，持有槍彈、毒品的周姓男子被羈押。
台中市警察局今天召開記者會，刑警大隊接受媒體聯訪指出，民國113年總統、副總統及立法委員選舉即將展開，為維護選舉治安、打擊黑幫暴力，執行「全國同步掃黑暨打詐行動專案」，要求所屬全面檢肅黑道幫派及詐欺集團等嚴重影響治安案件。
其中，清水警分局查獲周姓男子擁槍販毒，與台中市第一、第三警分局及彰化警方組成專案小組，報請彰化地檢署偵辦。經長期跟監，18日兵分多路到彰化、秀水、員林等處搜索，拘提周男、藥腳等人。
警方查扣相關槍彈、毒品等，移送地檢署偵辦，周姓男子羈押，其餘人等交保。
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