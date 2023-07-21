嚇！高雄警常訓打靶清槍誤擊發　教官訓斥列教育對象

高雄市警局鹽埕分局警備隊，前天在楠梓靶場進行射擊常訓訓練時，一般警備隊打靶時，警員射擊一般會清槍，但進行清槍程序時，未將滑套拉到底，不慎扣板機子彈向外擊發，嚇壞在場同仁，被教官訓斥，分局表示，將持續加強訓練。

近日在臉書社團有網友貼文，最安全有技術教練在旁的靶場，反而是最危險的地方，而前天在高雄楠梓靶場另有網友貼文指稱，某資深警員不退休，不會清槍卻耍寶造成槍枝走火，面對教官訓話還嬉皮笑臉，對此，鹽埕分局澄清，該警員當天過於專注，沒注意教官指示，並非槍枝走火。

「注意一點！」據傳靶場教官當面怒斥這名鹽埕分局警員，因前天鹽埕分局警備隊在楠梓靶場進行射擊常訓，正常程序應是裝子彈、上彈夾、拉滑套、開保險，開始射擊後，靶場上會傳來連發砰砰聲響，之後安靜無聲。

鹽埕分局表示，前天早上9時許，楠梓區楠梓靶場內執行手槍射擊常年訓練，當時執行一分鐘運動後射擊，時間結束後，技術教官以哨音、口令指示，停止射擊動作。

但當時警備隊王姓警員因戴耳罩過於專注，疏未注意口令及哨音，全員停止射擊操作清槍時，僅王警仍繼續朝前方靶紙射擊，遭教官立即糾正，並要求注意教官口令，以確保靶場射擊紀律及安全。