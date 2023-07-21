刑事局7月打詐掃黑 逮黑詐857人、扣近4千萬元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新任刑事局長周幼偉，今天下午舉行首次破案記者會，刑事局從13日起，執行「全國同步打擊詐欺及掃黑專案行動」，共查獲詐欺集團131件、犯嫌563人，查扣不動產6處、4輛進口高級轎車，不法所得新台幣3954萬元；掃蕩竹聯幫、弘仁會、明仁會、天道盟等黑道幫派47件294人，查扣不法金流445萬元、各式槍械54把。

周幼偉說，上星期一蔡英文總統到刑事局巡視打詐的工作成果，勉勵警察繼續打擊黑詐工作，黑幫目前與詐欺、線上博奕、洗錢結合，警方將就此強力反擊與瓦解；另外周幼偉指出，黑幫結合詐欺、線上博奕，開始吸收資通訊或金融人才，這些人為高薪甘願為虎作倀，刑事局將會把這些人揪出來。

刑事局7大2隊偵破竹聯幫弘仁會涉嫌靈骨塔詐欺集團案，27歲徐姓嫌犯等7人，鎖定擁有已倒閉公司股票或虛擬貨幣的被害人，利用他們想填補虧損心態，鼓吹購買生基位可轉賣獲利為由詐騙；警方查扣128萬元、刀械、球棒、辣椒水、生基位憑證、被害人名冊等贓證物，全案依詐欺、組織等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

刑事局8大3隊偵破竹聯幫成立詐欺車手集團，陳姓主嫌招募旗下成員至各地銀行、便利超商ATM提領詐欺贓款，再層轉上交水房；搜索查扣電腦、筆電、手機、牌匾、字畫、木製掛聯、開山刀、棍棒、手錶、現金8萬餘元等贓證物，全案依組織、詐欺等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

刑事局國際刑警科2隊偵破江姓男子等9人，涉嫌在泰國設立假冒公務機構詐欺話務機房，查扣手機、SSD硬碟、隨身碟、筆電、金融卡、現金21萬元等贓證物。

新任刑事局長周幼偉（灰西裝者），聽取刑事局人員說明破案經過。記者廖炳棋/攝影
新任刑事局長周幼偉（灰西裝者），聽取刑事局人員說明破案經過。記者廖炳棋/攝影

詐欺 周幼偉 竹聯幫 詐騙 黑道 幫派

延伸閱讀

南韓收容中心收台灣毒信件 刑事局：台灣中轉非源頭

男子租高級商辦掩護網路賭博 刑事局逮41人送辦

接掌刑事局長今上任 周幼偉：全力壓制讓詐騙不再囂張

選前半年換將 周幼偉掌刑事局

相關新聞

台南殺2警案凶嫌鑑定出爐 重度酒精成癮、暴力「再犯機率高」

台南市兩員警凃明誠、曹瑞傑追捕竊車嫌犯卻遇襲殉職，凶嫌林信吾經嘉南療養院5度至台南監獄訪談後，分別作出司法精神鑑定及量刑...

刑事局7月打詐掃黑 逮黑詐857人、扣近4千萬元

新任刑事局長周幼偉，今天下午舉行首次破案記者會，刑事局從13日起，執行「全國同步打擊詐欺及掃黑專案行動」，共查獲詐欺集團...

南韓收容中心收台灣毒信件 刑事局：台灣中轉非源頭

外媒報導，南韓一家身障機構20日收到一封疑似毒物信件，接觸該信件的工作人員出現頭暈、嘔吐的情況，被送至醫院觀察，該信件寄...

持玩具槍恐嚇豆漿店老闆 男子借款5千元遭訴

朱姓男子持玩具槍到台北市某豆漿店，向商家聲稱他具幫派背景，要求借款5000元，後來借款未果，商家報警後，警方依監視器循線...

四海幫海南堂6人擁槍擄人簽2100萬本票 4人遭羈押禁見

高雄地檢署日前接獲四海幫海南堂成員擄人勒贖情資，鎖定多人涉有重嫌，分別拘捕儲姓男子、陳姓男子、張姓女子與張姓男子到案說明...

威脅關狗籠、做伏地挺身 北市刑大逮宜蘭弘仁會4成員

22歲宜蘭縣陳姓男子自稱弘仁會成員，平時在宜蘭地區以暴力討債牟利，為逼人還錢，以體罰方式讓被害人心生恐懼；台北刑大偵三隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦