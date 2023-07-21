刑事局7月打詐掃黑 逮黑詐857人、扣近4千萬元

新任刑事局長周幼偉，今天下午舉行首次破案記者會，刑事局從13日起，執行「全國同步打擊詐欺及掃黑專案行動」，共查獲詐欺集團131件、犯嫌563人，查扣不動產6處、4輛進口高級轎車，不法所得新台幣3954萬元；掃蕩竹聯幫、弘仁會、明仁會、天道盟等黑道幫派47件294人，查扣不法金流445萬元、各式槍械54把。

周幼偉說，上星期一蔡英文總統到刑事局巡視打詐的工作成果，勉勵警察繼續打擊黑詐工作，黑幫目前與詐欺、線上博奕、洗錢結合，警方將就此強力反擊與瓦解；另外周幼偉指出，黑幫結合詐欺、線上博奕，開始吸收資通訊或金融人才，這些人為高薪甘願為虎作倀，刑事局將會把這些人揪出來。

刑事局7大2隊偵破竹聯幫弘仁會涉嫌靈骨塔詐欺集團案，27歲徐姓嫌犯等7人，鎖定擁有已倒閉公司股票或虛擬貨幣的被害人，利用他們想填補虧損心態，鼓吹購買生基位可轉賣獲利為由詐騙；警方查扣128萬元、刀械、球棒、辣椒水、生基位憑證、被害人名冊等贓證物，全案依詐欺、組織等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

刑事局8大3隊偵破竹聯幫成立詐欺車手集團，陳姓主嫌招募旗下成員至各地銀行、便利超商ATM提領詐欺贓款，再層轉上交水房；搜索查扣電腦、筆電、手機、牌匾、字畫、木製掛聯、開山刀、棍棒、手錶、現金8萬餘元等贓證物，全案依組織、詐欺等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

刑事局國際刑警科2隊偵破江姓男子等9人，涉嫌在泰國設立假冒公務機構詐欺話務機房，查扣手機、SSD硬碟、隨身碟、筆電、金融卡、現金21萬元等贓證物。