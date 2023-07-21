持玩具槍恐嚇豆漿店老闆 男子借款5千元遭訴
朱姓男子持玩具槍到台北市某豆漿店，向商家聲稱他具幫派背景，要求借款5000元，後來借款未果，商家報警後，警方依監視器循線找到朱，台北地檢署今依恐嚇取財未遂罪起訴朱。
據了解，今年某日上午，朱帶著1把玩具手槍到台北市1間豆漿店借錢，他向豆漿店老闆表示，自己具有幫派背景，急需用錢，要求商家借款5000元。借款過程中，朱不時亮出形似真槍的玩具手槍威嚇商家，不過豆漿店老闆不服，情急之下，朱甚至從5000元降價到500元。
當時，豆漿店老闆差點掏錢借款，遭旁人阻止，朱恐嚇取財未遂才離去。朱離開商家後，豆漿店老闆心有餘悸，旋即報警，警方透過監視器循線找到朱。
檢方指出，朱具有槍砲彈藥刀械管制條例的相關前科，本次未搜到真槍，朱確實持玩具槍犯行。朱偵訊時，坦承他有持玩具槍向商家試圖借錢，不過商家已經原諒他，還請喝豆漿。檢方今偵結，依涉犯刑法恐嚇取財未遂罪起訴。
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