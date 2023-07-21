快訊

台積電重挫市值蒸發4,927億元 該跑還是勇敢買？法人這麼看

苗栗縣長鍾東錦涉違反選罷法 檢方提「當選無效」之訴一審遭駁回

四海幫海南堂6人擁槍擄人簽2100萬本票 4人遭羈押禁見

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄地檢署日前接獲四海幫海南堂成員擄人勒贖情資，鎖定多人涉有重嫌，分別拘捕儲姓男子、陳姓男子、張姓女子與張姓男子到案說明，並向法院聲請羈押獲准，其餘2人被檢方命3萬元交保或請回。

據了解，這名被四海幫海南堂前堂主儲男等人擄走勒索的被害人，是張女之前任職建設公司時的主管，6月10日晚間8時許，儲男等人密謀分工擄人勒贖，先由張女假意邀該主管見面，儲男設下埋伏定點持槍將被害人強押上車，帶往某民宅毆打，要求被害人聯繫股東拿錢贖人。

由於被害人拒絕聯繫股東，儲男與同夥持續毆打被害人，逼迫他簽下面額2100萬元的本票，並同意交付60萬元現金，直到隔日凌晨3時許，儲男與同夥才將被害人釋放。

專案小組前天持法院核發搜索票，分別於周二、周三兩天，前往四海幫海南堂成員位於台南市東區及高雄市左營區、新興區等處所執行搜索，全案並扣得改造手槍1支、瓦斯槍2支等物，並拘提儲男為首等6人到案說明。

檢訊後，海南堂6名成員分別被依擄人勒贖、妨害自由、恐嚇取財及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，向法院聲請羈押禁見，其中儲男、陳男、張女、張男裁定收押。

全案並扣得改造手槍1支、瓦斯槍2支等物。記者古和純／翻攝
全案並扣得改造手槍1支、瓦斯槍2支等物。記者古和純／翻攝
高雄檢警逮捕四海幫海南堂涉嫌擄走建設公司主管的六名犯嫌。記者林保光／攝影
高雄檢警逮捕四海幫海南堂涉嫌擄走建設公司主管的六名犯嫌。記者林保光／攝影

主管 高雄市 台南 黑道 幫派

延伸閱讀

海南對RCEP進出口增近2成

共諜案冠軍扯鈴教練5人嫌疑重大 全部裁定羈押禁見

一張本票就翻臉！郭台強指控他欠債4500萬元 魏德聖財產恐被查封

斥資逾1.73億建高鐵站卻多年未用？海南發改委這樣回應

相關新聞

台南殺2警案凶嫌鑑定出爐 重度酒精成癮、暴力「再犯機率高」

台南市兩員警凃明誠、曹瑞傑追捕竊車嫌犯卻遇襲殉職，凶嫌林信吾經嘉南療養院5度至台南監獄訪談後，分別作出司法精神鑑定及量刑...

持玩具槍恐嚇豆漿店老闆 男子借款5千元遭訴

朱姓男子持玩具槍到台北市某豆漿店，向商家聲稱他具幫派背景，要求借款5000元，後來借款未果，商家報警後，警方依監視器循線...

四海幫海南堂6人擁槍擄人簽2100萬本票 4人遭羈押禁見

高雄地檢署日前接獲四海幫海南堂成員擄人勒贖情資，鎖定多人涉有重嫌，分別拘捕儲姓男子、陳姓男子、張姓女子與張姓男子到案說明...

威脅關狗籠、做伏地挺身 北市刑大逮宜蘭弘仁會4成員

22歲宜蘭縣陳姓男子自稱弘仁會成員，平時在宜蘭地區以暴力討債牟利，為逼人還錢，以體罰方式讓被害人心生恐懼；台北刑大偵三隊...

影／台中警緝毒遭倒車衝撞 車上3嫌下場慘了

台中市警局霧峰分局昨晚在北區健行路持拘票緝查販毒案時，遭拒檢、倒車衝撞，員警下車以警棍破窗，壓制逮捕車上包含張姓主嫌等3...

共享汽車久停陽明山擎天崗停車場 男陳屍駕駛座今午被發現

民眾今午在陽明山擎天崗停車場發現一名男子陳屍一輛共享汽車內，警方介入初步排除外力介入，正持續釐清男子身分及死因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦