四海幫海南堂6人擁槍擄人簽2100萬本票 4人遭羈押禁見

高雄地檢署日前接獲四海幫海南堂成員擄人勒贖情資，鎖定多人涉有重嫌，分別拘捕儲姓男子、陳姓男子、張姓女子與張姓男子到案說明，並向法院聲請羈押獲准，其餘2人被檢方命3萬元交保或請回。

據了解，這名被四海幫海南堂前堂主儲男等人擄走勒索的被害人，是張女之前任職建設公司時的主管，6月10日晚間8時許，儲男等人密謀分工擄人勒贖，先由張女假意邀該主管見面，儲男設下埋伏定點持槍將被害人強押上車，帶往某民宅毆打，要求被害人聯繫股東拿錢贖人。

由於被害人拒絕聯繫股東，儲男與同夥持續毆打被害人，逼迫他簽下面額2100萬元的本票，並同意交付60萬元現金，直到隔日凌晨3時許，儲男與同夥才將被害人釋放。

專案小組前天持法院核發搜索票，分別於周二、周三兩天，前往四海幫海南堂成員位於台南市東區及高雄市左營區、新興區等處所執行搜索，全案並扣得改造手槍1支、瓦斯槍2支等物，並拘提儲男為首等6人到案說明。

檢訊後，海南堂6名成員分別被依擄人勒贖、妨害自由、恐嚇取財及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，向法院聲請羈押禁見，其中儲男、陳男、張女、張男裁定收押。