台南殺2警案凶嫌鑑定出爐 重度酒精成癮、暴力「再犯機率高」

台南市兩員警凃明誠、曹瑞傑追捕竊車嫌犯卻遇襲殉職，凶嫌林信吾經嘉南療養院5度至台南監獄訪談後，分別作出司法精神鑑定及量刑鑑定兩份報告，台南地院下午開庭，對鑑定指出林有酒精使用障礙「重度」，指若未有強力社區矯治監督，仍有高度暴力再犯的機率。

檢辯針對兩份報告，相關鑑定人包括嘉南療養院院長吳文正、主任李俊宏、醫師郭宇恒及社工、心理師共5人，以鑑定證人作證，且為求慎重起見，逐一分別訊問。

據鑑定報告指出，林在人際上顯得剝削，占別人便宜的行為或態度，以達自己的目的，且不顧辨識或認同他人的情感需求，而可見顯示出自大、傲慢，另在逃亡期間，也帶刀以維護自己利益，而不顧他人安危。

同時，他在訪談間提及「我在台南公園附近刀具店買刀，如果街友有什麼侵犯到我的舉動，我應該也會動手」。

鑑定報告指出，林處理壓力的方法，即是藉飲酒來逃避，使得外控機制無法運作，最終選以施暴來奪取所需。且認林酗酒成癮，有酒精使用障礙達「重度」程度

律師認為，林何以至2019年元月才毀棄損壞、同年底才攜帶凶器強盜案件；依其酒精重度使用障礙，一旦長期監禁，有無改善或消退的可能。

鑑定醫師認為，遇到壓力，過的不愉快，不願以合理方式處理，林不是反社會人格，精神不到障礙的程度。父親早逝、外婆帶大、國中才由母親照顧、高中退學、經商不順利、婚姻離異等怨天尤人，沒有自省能力，認上天對不起他，找人報復。

鑑定團隊認為，林無家庭支持，目前是很壓自己來適應目前的處境，再塑造出似乎可承認自己的錯誤，可對過去行為反省，可回想犯罪成因及如何及早避免發生，並甘為接受懲罰的假象。

鑑定報告認為，若未有強力社區矯治監督，仍有高度暴力再犯的機率。惟律師表示，就其鑑定報告長期30、40年監禁戒酒，是否降低對社會危害性。鑑定醫師則說，「這是我們的目標」。

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