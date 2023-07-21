快訊

苗栗縣長鍾東錦涉違反選罷法 檢方提「當選無效」之訴一審遭駁回

13歲少女助「釣魚辦案」遭性侵…警事後稱「沒想到」 王婉諭：簡直荒唐

影／台中警緝毒遭倒車衝撞 車上3嫌下場慘了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局霧峰分局昨晚在北區健行路持拘票緝查販毒案時，遭拒檢、倒車衝撞，員警下車以警棍破窗，壓制逮捕車上包含張姓主嫌等3嫌，當場查獲一級毒品海洛因8包、安非他命4包、毒品咖啡包4包、分裝袋1包、電子磅秤及手機等，詢後依毒品危害防制條例法辦，並建請檢察官聲押。

警方根據線報，鎖定50多歲的張姓男子組集團在市區涉嫌販毒，昨晚9時持台中院核發搜索票及檢方核發拘票，分駕3輛偵防車至健行路包抄可疑車輛時，張嫌倒車衝撞警車。

霧峰分局偵查隊副隊長闕銘松說明，員警因張嫌倒車撞損偵防車前保險桿，立即下車持警棍敲破張嫌駕駛的轎車後窗，並制伏連張嫌在內共二男、一女等3嫌上銬逮捕，由於張嫌拒提供稱毒品來源，警方持續追查中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市警局霧峰分局昨晚緝毒時遭拒檢、倒車衝撞，員警破窗壓制逮捕車上3嫌。圖／讀者提供
台中市警局霧峰分局昨晚緝毒時遭拒檢、倒車衝撞，員警破窗壓制逮捕車上3嫌。圖／讀者提供
台中市警局霧峰分局昨晚緝毒時遭拒檢、倒車衝撞，員警破窗壓制、逮捕車上3嫌，並當場查獲一級毒品海洛因等。圖／讀者提供
台中市警局霧峰分局昨晚緝毒時遭拒檢、倒車衝撞，員警破窗壓制、逮捕車上3嫌，並當場查獲一級毒品海洛因等。圖／讀者提供
台中市警局霧峰分局昨晚緝毒時遭拒檢、倒車衝撞，員警破窗壓制、逮捕車上3嫌，並當場查獲一級毒品海洛因等。圖／讀者提供
台中市警局霧峰分局昨晚緝毒時遭拒檢、倒車衝撞，員警破窗壓制、逮捕車上3嫌，並當場查獲一級毒品海洛因等。圖／讀者提供
台中市警局霧峰分局昨晚緝毒時遭拒檢、倒車衝撞，員警破窗壓制、逮捕車上3嫌，並當場查獲一級毒品海洛因等。圖／讀者提供
台中市警局霧峰分局昨晚緝毒時遭拒檢、倒車衝撞，員警破窗壓制、逮捕車上3嫌，並當場查獲一級毒品海洛因等。圖／讀者提供

毒品 販毒 咖啡 台中市

延伸閱讀

海巡緝毒遭控亂鑽洞 管碧玲：檢討增補科技設備

霧峰分局警值勤中逝世 靈柩覆警旗百警淚崩：任務結束了

涉偷拍私密片檢搜索住處、扣手機 炎亞綸入夜抵士林地檢署

影／傳指揮搜索炎亞綸住家、派車接送應訊 士林地檢署低調不證實

相關新聞

台南殺2警案凶嫌鑑定出爐 酒精成癮、暴力「再犯機率高」

台南市兩員警凃明誠、曹瑞傑追捕竊車嫌犯卻遇襲殉職，凶嫌林信吾經嘉南療養院5度至台南監獄訪談後，分別作出司法精神鑑定及量刑...

影／台中警緝毒遭倒車衝撞 車上3嫌下場慘了

台中市警局霧峰分局昨晚在北區健行路持拘票緝查販毒案時，遭拒檢、倒車衝撞，員警下車以警棍破窗，壓制逮捕車上包含張姓主嫌等3...

共享汽車久停陽明山擎天崗停車場 男陳屍駕駛座今午被發現

民眾今午在陽明山擎天崗停車場發現一名男子陳屍一輛共享汽車內，警方介入初步排除外力介入，正持續釐清男子身分及死因。

影／台南「麻省理工」竟是賭場 警帶回33名「師生」究辦

台南北區「麻省理工」棋牌社今年6月中旬大張旗鼓招募會員，以廉價提供場地並代揪牌咖打牌名義，實際上從事麻將賭博，市警五分局...

台南通緝犯騎車外出不時左顧右盼 遇警露餡還起獲毒品

台南市警三分局員警昨天下午3時許在安南區長溪路一段上，發現有名男子騎機車，不時左顧右盼，察看後方車輛動態，形跡可疑，經警...

影／台南吸毒男「3條通」遇警竟想開車脫逃 慘遭拉下制伏

33歲洪姓男子因涉毒品、傷害共3案通緝在案，19日晚間又因積欠4萬元債務，與債權人陳姓男子3人協商未果，期間大聲喧吵，驚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦