影／台中警緝毒遭倒車衝撞 車上3嫌下場慘了

台中市警局霧峰分局昨晚在北區健行路持拘票緝查販毒案時，遭拒檢、倒車衝撞，員警下車以警棍破窗，壓制逮捕車上包含張姓主嫌等3嫌，當場查獲一級毒品海洛因8包、安非他命4包、毒品咖啡包4包、分裝袋1包、電子磅秤及手機等，詢後依毒品危害防制條例法辦，並建請檢察官聲押。

警方根據線報，鎖定50多歲的張姓男子組集團在市區涉嫌販毒，昨晚9時持台中院核發搜索票及檢方核發拘票，分駕3輛偵防車至健行路包抄可疑車輛時，張嫌倒車衝撞警車。

霧峰分局偵查隊副隊長闕銘松說明，員警因張嫌倒車撞損偵防車前保險桿，立即下車持警棍敲破張嫌駕駛的轎車後窗，並制伏連張嫌在內共二男、一女等3嫌上銬逮捕，由於張嫌拒提供稱毒品來源，警方持續追查中。

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