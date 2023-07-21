嘉縣外籍移工涉販毒種大麻 遭警查獲送辦
嘉義縣警方日前查獲外籍移工吸食毒品案件，並擴大偵辦向上溯源逮到同是移工的阿姓藥頭，還發現他在偏僻溪邊種大麻，除了自己吸食還涉嫌販賣，依毒品危害防制條例移送法辦。
嘉義縣警方竹崎分局今天發布新聞稿表示，竹崎復金聯合所日前查獲外籍移工吸食毒品案件，循線擴大偵辦，查獲大麻毒品、大麻吸食器、安非他命吸食器等證物，捉到泰國移工阿姓藥頭等5人涉嫌販毒與吸毒。
警方調查，阿姓移工原本向他人購買大麻吸食，他認為自己種就可不用花錢購買毒品，去年11月期間向不明人士取得大麻種子，並上網學習種植技術，選定偏僻郊區的溪邊栽種，成功培育出大麻植株。
警方說，阿姓移工供稱種植大麻活株僅供自己食用，尚未販售，將持續追查大麻種子來源及有無販賣給下游藥腳吸食。
警方表示，已將涉嫌販毒、吸毒的阿姓藥頭等5名外籍移工，依毒品危害防制條例移送法辦。
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