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台南通緝犯騎車外出不時左顧右盼 遇警露餡還起獲毒品

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

警方攔查後發現陳男是名竊盜通緝犯，隨後又在身上錢包內查獲1包海洛因，詢問後依法送辦。圖／讀者提供
警方攔查後發現陳男是名竊盜通緝犯，隨後又在身上錢包內查獲1包海洛因，詢問後依法送辦。圖／讀者提供

台南市警三分局員警昨天下午3時許在安南區長溪路一段上，發現有名男子騎機車，不時左顧右盼，察看後方車輛動態，形跡可疑，經警攔查後發現，52歲陳姓男子竟是名竊盜通緝犯，進而在身上錢包內查獲海洛因1包、0.3公克，警方詢問後，依涉違反毒品危害防制條例移送法辦。

據調查，陳因涉竊盜案，為台南地檢署發布通緝在逃。未料，他騎車外出購物，卻因遇到安順派出所警員陳政宇、王存華執行勤區查察勤務，發現他騎機車不時注意後方車輛動態，兩警見狀覺得可疑，立即將他攔停盤查。

經員警查詢後，發現他竟是名竊盜通緝犯，不但支吾其詞，隨後又在身上錢包內查獲1包海洛因，警方詢問後，依違反毒品危害防制條例將他送辦外，並解送南檢歸案。警方指出，將持續溯源，追查毒品來源。

陳姓男子騎機車外出購物，不時左顧右盼，察看後方車輛動態，行跡可疑，經警攔查後發現，竟是名竊盜通緝犯。圖／讀者提供
陳姓男子騎機車外出購物，不時左顧右盼，察看後方車輛動態，行跡可疑，經警攔查後發現，竟是名竊盜通緝犯。圖／讀者提供

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毒品 通緝 竊盜 台南

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