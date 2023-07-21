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台南通緝犯騎車外出不時左顧右盼 遇警露餡還起獲毒品
台南市警三分局員警昨天下午3時許在安南區長溪路一段上，發現有名男子騎機車，不時左顧右盼，察看後方車輛動態，形跡可疑，經警攔查後發現，52歲陳姓男子竟是名竊盜通緝犯，進而在身上錢包內查獲海洛因1包、0.3公克，警方詢問後，依涉違反毒品危害防制條例移送法辦。
據調查，陳因涉竊盜案，為台南地檢署發布通緝在逃。未料，他騎車外出購物，卻因遇到安順派出所警員陳政宇、王存華執行勤區查察勤務，發現他騎機車不時注意後方車輛動態，兩警見狀覺得可疑，立即將他攔停盤查。
經員警查詢後，發現他竟是名竊盜通緝犯，不但支吾其詞，隨後又在身上錢包內查獲1包海洛因，警方詢問後，依違反毒品危害防制條例將他送辦外，並解送南檢歸案。警方指出，將持續溯源，追查毒品來源。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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