台南通緝男騎車違規遭攔檢 逃逸摔進香蕉田被逮

因毒品等2案遭通緝的李姓男子，昨天凌晨騎車在永康區違規遭警攔檢，李男佯裝受檢，卻趁機加速逃逸，但對路況不熟，摔進香蕉田被逮，警方並起出海洛因等毒品，依法送辦。

台南市警局永康分局今天告訴中央社記者，47歲李男昨天凌晨騎車途經永康區大灣地區時，遇上巡邏警員立刻違規迴轉，隨即被警方攔檢，洪男佯裝停車受檢，卻趁機加速逃逸，警方通報圍捕。

不過，李男對大灣地區路況不熟，騎進無尾巷，又因台南近來多雷雨，路面泥濘，不慎摔進香蕉田中被逮，警方同時在李男身上起出6包海洛因、3包安非他命及6包大麻等毒品，李男尿液也出現毒品反應。

警方調查，李男因涉毒品及詐欺案，遭台南地檢署通緝。警方依毒品罪嫌送辦及解送歸案。

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