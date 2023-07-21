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海巡緝毒遭控亂鑽洞 管碧玲：檢討增補科技設備

中央社／ 高雄21日電

海巡署宜蘭查緝隊獲報某漁船走私毒品，鑽孔查密艙卻一無所獲，船東向媒體投訴「亂鑽洞」。海委會主委管碧玲今天表示，鑽洞緝私是找密艙SOP，但會檢討增補科技設備。

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊日前接獲線報，指某艘漁船涉走私毒品，隊員在船上鑽孔搜查卻一無所獲，讓船東氣得向媒體投訴，船上遭鑽孔不僅無法出海，還得負擔高額維修費。

對此，負責督導海巡署的海洋委員會主委管碧玲今天在臉書貼文指出，媒體報導「亂鑽洞」的「亂」字實在沉重，也希望民眾了解船舶走私經常靠密艙，所以查緝時尋找密艙是SOP的一部分。

管碧玲說，這次查緝獲得的情資來自可靠來源，且檢舉違禁標的是毒品，十分重大。經聽取這次執法過程報告，海巡人員當下有和檢察官維持聯絡，遵守檢方指揮辦案SOP，檢察官也叮嚀要注意比例原則，「不是亂鑽洞、不是亂搞的，且經常是成功的」。

管碧玲提到，今年1月海巡查獲私菸400多箱就是鑽洞查緝成功案例，3月以工具破壞密艙口，也成功查獲私菸走私235箱（近12萬包），雖然這次沒查到毒品，但如果因苛責致執法時擔心誤判猶豫不決，是否意味更多走私漏洞。

管碧玲承諾，會要求檢視SOP有沒有更細膩之處，檢討是否增補科技設備、偵搜犬，提高搜索精準度，科技輔勤是海巡署非常需要提升的一環。

管碧玲表示，非常了解船東心情，海巡也會負該負的責任，精進執法作為，「但現階段而言，鑽洞緝私有時成功有時失敗的部分，我們期待獲得大家的理解」。

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