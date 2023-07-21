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影／台南吸毒男「3條通」遇警竟想開車脫逃 慘遭拉下制伏

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

33歲洪姓男子因涉毒品、傷害共3案通緝在案，19日晚間又因積欠4萬元債務，與債權人陳姓男子3人協商未果，期間大聲喧吵，驚動鄰居報警。市警二分局長樂派出所警力到場，洪佯稱欲前往車上拿證件，竟想發動引擎乘隙脫逃，員警察覺後將他從車上拉下制伏，並在車上查獲毒品。

當時長樂派出所等多名警力趕到民權路四段上民宅時，洪看見警察到場後盤檢身分，竟稱忘記身分證號，指證件皮包放在車內欲前往拿取。巡佐顏琦晉、警員陳泓均等員警察覺有異，提高警覺，隨同前往查看。

他開門上車之際，員警還刻意以手腳拉抵門柱，防止其關閉車門，未料，洪一上車竟想發動車輛引擎脫逃，顏、陳兩警立即出手將其從駕駛座拉下，洪仍不斷揮動雙臂抗拒、反抗，經員警噴灑辣椒水後，將他壓制後成功上銬，當場逮捕。

經警方查證，發現他於7月中旬因涉毒品案(2案)、傷害案(1案)，分別被台南地檢署、台南地院發布通緝在逃外，也在其車上發現有1包0.3公克K他命、2個吸食K盤等物。

警方將他帶回派出所，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，經詢問後，依涉毒品危害防制條例送辦，至於通緝部分也依法將他解送歸案。

洪於19日夜間8時許，因為4萬元債務問題，與債權人陳等3人相約在民權路四段上民宅協商，疑因還款方式無法達成共識，期間大聲喧吵，鄰近住戶以為有糾紛急忙報案，經長樂派出所等多名警力到場，當場查獲「3條通」洪男。

「3條通」洪男佯稱欲前往車上拿證件，竟想發動引擎乘隙脫逃，員警察覺後將他從車上拉下制伏，並在車上查獲毒品。圖／讀者提供
「3條通」洪男佯稱欲前往車上拿證件，竟想發動引擎乘隙脫逃，員警察覺後將他從車上拉下制伏，並在車上查獲毒品。圖／讀者提供

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毒品 通緝 台南 債務

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