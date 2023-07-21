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分隊長牽線高利貸 不少國軍欠債

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

陸軍砲兵訓練指揮部陳姓中士被控轉介謝姓男子對多名官兵放款，違反軍紀，砲訓部2019年核予陳10筆記過2次懲罰，陳1年內累計滿3大過，砲訓部撤職並停止任用3年，陸軍司令部核定。陳訴願遭駁，改提行政訴訟，台北高等行政法院以濫用裁量判訴願決定及原處分均撤銷。最高行政法院駁回軍方上訴確定。

軍方雖然敗訴，判決卻間接揭露不少國軍在外積欠賭債、卡債、酒錢、當鋪借款，甚至還有債主找上營區討債

陳原為砲訓部學生中隊分隊長，20107年至2018年間多次轉介謝姓男子對官兵放款，軍方臚列10名借款官兵，認為陳違反軍紀。這10名「債務人」，有人是為了要還積欠當鋪的高額借款利息，或是欠酒錢、卡債。

陳逐一解釋，例如李姓上兵為幫助連上弟兄，請人問他借款方式，但他沒有收利息，沒犯重利罪；王姓上兵積欠酒錢和債務，有債主到營區討債，他建議向銀行借款利息更低，但王本身就有銀行貸款而無法再借，非他主動招攬。陳認為軍方的懲處沒考量情節，違反比例原則。

軍方指陳先後10次居間轉介營內不當借貸，謝借出78萬元，各次借貸時間不同，借貸對象、金額、地點及方式不同，分別為10次記過、2次處分未逾法定裁量範圍。

台北高等行政法院認為，這10次懲處，其中轉借張姓、陳姓、王姓上兵放款的年利息分別為60%、72%、80%，是法定年利率的3倍、3.6倍、4倍，軍中同仁負擔顯不相當的利息，是不當借款，但其餘7筆事實認定有問題，而且10筆都有濫用裁量的狀況。

北高行指軍方停止任用僅敘明陳「1年累滿3大過處分」，卻無任何裁量理由，無從自懲罰評議會會議紀錄查看，明顯是濫權裁量，處分應予撤銷，停役處分因而一併撤銷。

最高行政法院維持北高行見解，駁回陸軍司令部、砲兵訓練指揮部上訴。

利息 陸軍 討債

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