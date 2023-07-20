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上萬發子彈、「中華民國造」65K2流出引譁然 桃檢起訴龜山兵工廠

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

警政署保安警察第二總隊與桃園市龜山分局查緝非法槍枝，今年3月在龜山一處民宅逮捕60歲的羅姓男子，現場起出長槍3把和大批彈藥，其中一把65K2還印有「中華民國造」而譁然一時；桃園地檢署調查，羅男持有的長槍都是仿造槍改造，但上萬顆子彈多是軍品流出，全案除了今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴羅男，也將溯源追緝。

據悉，全案始於保二總隊網路巡邏發現羅男在論壇槍枝彈藥改造細節，懷疑可能從事不法，才有機會偵破這起地下兵工廠；警方在羅男房間衣櫃、床板查獲大批槍彈和改造工具，除了其中一把65K2步槍印有「中華民國造」字樣，存放上萬發子彈的墨綠色鐵盒也印有「國造」字樣，另有迫擊砲彈一枚，經過查驗長槍雖非製式，迫擊砲彈也只是訓練彈，但子彈多為軍品流出。

被逮後，羅男坦承持有槍彈，但他供稱這批軍火是曾在軍中服役的何姓友人所有，指何男12年前因案被通緝，不方便隨身攜帶，所以託他保管至今，只知道槍是改造槍，不知道子彈真的是軍品，也不知道何男從哪裡弄來。

檢警鑑定子彈全是製式，由於並非所有都用鐵盒存放，因此只能研判多數為軍品，懷疑應是20、30年前軍品管制不嚴流出。

桃園地檢署調查，羅男除了持有大量槍彈，另有向不知名賣家購買槍管和武士刀，今天均依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴，何男由於通緝未到案，涉案部分則另行偵辦。

警方今年3月在桃園市龜山查緝槍砲，因其中一把65K2長槍印有「中華民國造」譁然一時。記者陳俊智／翻攝
警方今年3月在桃園市龜山查緝槍砲，因其中一把65K2長槍印有「中華民國造」譁然一時。記者陳俊智／翻攝
警方今年3月在桃園市龜山查緝槍砲，因其中一把65K2長槍印有「中華民國造」，另有迫擊砲彈一枚，事件譁然一時。記者陳俊智／翻攝
警方今年3月在桃園市龜山查緝槍砲，因其中一把65K2長槍印有「中華民國造」，另有迫擊砲彈一枚，事件譁然一時。記者陳俊智／翻攝

桃園 槍枝

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