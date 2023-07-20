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台中七期商辦藏線上博奕 5個月20億賭資流動逮41人
刑事局日前接獲情資，線上博奕集團以科技公司為幌子，隱身台中七期高級商辦，5個月來流動的賭資就高達20億元，刑事局偵一大隊調查，鎖定43歲主嫌吳姓男子等人，上個月搜索拘提41人送辦。
警方表示，吳嫌擔任負責人經營博奕遊戲系統商，隱藏台中七期內門禁森嚴的商辦大樓內，從去年開始，在國內合法求職平台刊登廣告招募系統工程師、美術設計人員及遊戲測試暨客服專員，祭出舒適工作環境、豐富下午茶點心、生日禮金、年終獎金、三節禮金及高薪等誘因，吸引新鮮人上門應徵。
集團除提供自身開發的彩票及賓果等遊戲給博弈網站架接外，更負責遊戲系統維護及風險管控，初步清查每月賭資高達數億元。
警方上個月19搜索辦公室，日前再通知其餘員工到案，陸續拘提、約談吳嫌等41人到案，依賭博罪嫌送辦，吳10萬元交保。
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