男子租高級商辦掩護網路賭博 刑事局逮41人送辦

吳姓男子在台中市七期租高級商辦當科技公司，並對外招募工程師等職務，實則替代理商做網路賓果博弈供人下注，初估每月賭資約新台幣1億餘元，刑事局警詢後將吳男等41人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵一大隊副大隊長李建翰指出，日前接獲情資，發現有網路博弈犯罪集團以科技公司為名，藏匿在台中市，經查以43歲吳男涉重嫌，組專案小組偵辦。

警方查出，有工程師背景的吳男，透過管道接觸到娛樂城網站代理商，事後選定在台中市西屯區高級商辦內開設科技公司，對外宣稱是科技公司負責人，而公司營業登記則改為2家不同公司。

警方說，吳男在去年1月間成立公司，並對外招募包含遊戲測試工程師、研發工程師、美術設計，開出月薪新台幣3萬元至8萬元，且提供如三節獎金等誘因，吸引剛畢業的新鮮人應徵，而吳男月薪初估達百萬元。

警方表示，吳男以科技公司為由，實則經營網路博弈賓果，供人賭博，賭客只要透過銀行簽帳金融卡就能下注，賭資每月達1億餘元甚至更高，賭客大部分都是台灣人。

刑事局掌握線索多月，日前派幹員分別在6月、7月間赴台中市搜索，在吳男承租高級商辦內搜出大批電腦主機、員工發薪證明等物。警方逮人時發現，吳男聘任員工有一半都在30歲以下。

警詢後依賭博罪嫌把吳男等41人移送台中地檢署偵辦，將持續向上追查資金來源及流向。刑事局呼籲，博弈業者透過線上網路遊戲牟利，已成為幫派金流並衍生洗錢等犯罪狀況，會持續查緝博弈網站，嚴防出現選舉賭盤。