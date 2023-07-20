太扯！國中師涉毒駕車道上呼呼大睡 校方：暫時停聘3個月

高雄市美濃區一所國中林姓教師端午連假期間駕車路過屏東里港轄區時竟在砂石專用車道上睡著，警方接獲報案，查出他車上有大量安非他命毒品及注射針頭，校方今召開教評會暫時停聘3個月，高雄市教育局今天強調，一旦查證屬實，將要求學校依教師法等相關規定進行解聘，絕不寬貸。

49歲林姓教師駕車行經屏東里港地區時在車道叔午連假的6月22日駕車路過里港分局大平派出所轄區時，竟在砂石專用車道上睡著叫不醒，警方查獲毒品安非他命9包與殘渣袋5包及注射針頭與玻璃球。校方得知此事後召開教評會，依教師法停聘3個月，要求他接受治療與調查。

高雄市教育局表示，日前獲知某教師疑在放假時使用毒品，除第一時間要求學校暫時停聘外，也確定他暑假期間並無到校授課，更要求學校確保該師不得再接觸學生。此案已行文相關單位調閱資訊查證，一旦查證屬實，將要求學校依教師法等相關規定解聘，絕不寬貸。