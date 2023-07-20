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高雄國中師涉毒駕車道上昏睡 教育局停聘調查

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

高市某國中林姓老師涉毒駕，屏東縣里港警分局今年6月22日上午8點45分接獲報案，一輛轎車停在里港鄉砂石車專用車道上，駕駛人在車上昏睡叫不醒，派人到場後，發現在車內置物架發現疑似毒品、注射針頭等物品，全案依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。高市教育局表示，已要求學校停聘教師，依法嚴懲不寬貸。

里港警分局今表示，當天接獲民眾報案，有汽車停在外側車道上，車上有人但都叫不醒，當時正值上班時間，車流量大，趕到現場，發現50歲林男在駕駛座上昏睡，警方喚醒林男時，發現車內目視可及處有疑似違禁物，當場查獲疑似違禁物夾鍊袋9包、殘渣袋5包及注射針頭等物品，全案依違反毒品危害防制條例移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。

高市教育局表示，獲悉某校教師疑在放假時使用毒品，第一時間要求學校立即予以停聘，同時確定暑假期間該師並無到校授課，並確保該師不得接觸學生。

高市府教育局指出，已要求學校先暫時予以停聘該教師外，也確定暑假期間該師並無到校授課，要求學校確保該師不得再接觸學生，未來司法調查一旦查證屬實，將要求學校依教師法等相關規定進行解聘，絕不寬貸。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林姓教師開著車睡著了，停在屏東縣里港鄉砂石專用車道，民眾報案，警方到場叫醒發現車上疑似有毒品。記者劉星君／翻攝
林姓教師開著車睡著了，停在屏東縣里港鄉砂石專用車道，民眾報案，警方到場叫醒發現車上疑似有毒品。記者劉星君／翻攝
警方在林姓教師車上查到疑似毒品、注射針頭等物品。記者劉星君／翻攝
警方在林姓教師車上查到疑似毒品、注射針頭等物品。記者劉星君／翻攝
林姓教師開著車睡著了，停在屏東縣里港鄉砂石專用車道，民眾報案，警方到場叫醒發現車上疑似有毒品。記者劉星君／翻攝
林姓教師開著車睡著了，停在屏東縣里港鄉砂石專用車道，民眾報案，警方到場叫醒發現車上疑似有毒品。記者劉星君／翻攝
警方在林姓教師車上查到疑似毒品、注射針頭等物品。記者劉星君／翻攝
警方在林姓教師車上查到疑似毒品、注射針頭等物品。記者劉星君／翻攝

教育局 毒駕 毒品

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