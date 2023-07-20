給1萬線民費還包庇毒蟲 北投刑警藏毒排氣管：不想增加工作量

北投警分局偵查隊楊姓偵查佐等人，遭線民檢舉抓槍彈卻包庇毒品，遭依貪汙、毒品等罪嫌起訴，士林地方法院今開庭，楊員（現停職）供稱，他自掏腰包給1萬元線民費，根本不必轉讓毒品，當日抓槍沒抓毒品，是不想增加工作量，想藉車子發動時，排氣管高溫破壞毒品，才會選擇就地藏毒，否認轉讓給線民。

法院今開庭，楊、陳、江等３人均否認犯罪。公訴檢察官質疑，為何偵查時沒有提過曾給線民費，還要聲請傳喚線民、時任北投偵查隊吳姓隊長到庭作證。楊供稱，不是要在今天開庭才杜撰給1萬元線民費，「這件事在被檢舉之前，大家都知情！」過去被質詢時沒提到，沒有特別表示。

楊和辯護人稱，他第一次和夏姓線民配合，警界都知道夏是會收錢的線民，2020年8月間夏向他稱，從朋友「小范」得知張男隨身攜帶槍枝，評估張確實為強盜通緝犯，確有可能持槍，因此，收到線報當天帶著夏和同事陳、江勘查現場，隔天隨即埋伏沒抓到人，第二天在停車場查獲張，及1把改造手槍、10發子彈。

法官問楊有無打電話給夏？為何要把疑似毒品物放在排氣管？楊回答，案發後他自掏腰包拿薪水付1萬元線民費給夏，才會打電話聯繫，約在北投分局對面的達美樂見面。夏有關心執行狀況，特地問有無查扣車輛，他回覆張駕駛的車輛非犯罪之物，無扣押必要。

楊稱，第一時間在張的鑰匙包看到疑似安毒，另一人包發現疑似神仙水，「他想抓槍，不想增加工作量」想在停車場周邊排水溝丟掉毒品，但逮捕過中聲響太大，停車場附近都是民宅，擔心民眾可能在屋內攝影，一時想不到如何銷毀，更不想帶回辦公室，才會趁陳、江2人沒注意時，就地藏進張嫌車輛左側排氣管，希望車子發動後，藉排氣管溫度破壞毒品。

陳和辯護人供稱，逮捕現場只有查扣槍枝，根本沒有類似毒品物品，根本不知小隊長另藏毒品在排氣管，他在2021年4月27日函覆法院的公文，是因為江調職，他承接其業務，回想當時現場狀況，個人撰寫公文內容，沒有受楊指使偽造文書，當時通緝犯身上沒有違禁物，僅口頭說放在車上，依程序簽寫自願搜索同意書，在車上查獲槍彈，公文上沒有記載「他自首」。對此，楊的律師稱，楊在陳送出公文後4分鐘就點出去，這是行政疏失無犯意。

江和其辯護人稱，沒有經楊的指示藏疑似毒品物，他傳給楊的照片是指無意中發現排氣管中有東西，現場2名犯嫌證實不實，廉政官的勘驗紀錄無法解讀是江放置毒品，聲請勘驗逮捕現場全程影像。

檢方認定楊等３人涉湮滅證據、包庇他人持有二級毒品，楊還涉貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物」罪嫌。法官諭知，全案爭點為，3人有無公訴意旨所指犯行；今年9月4日下午2點40分續開庭，勘驗逮補現場畫面。

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