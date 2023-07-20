中壢女移工命案 同鄉男友坦承殺人分屍地院裁定羈押禁見
桃園一名菲律賓籍移工懷疑同鄉女友移情別戀，竟持水果刀刺死對方，事後還想分屍滅證，結果還沒得逞就被逮捕。由於涉犯殺人重罪，且有丟棄女友手機和分屍等情，該移工今天被桃園地院裁定羈押禁見。
警方調查，該名移工年約29歲，來台6年，因朋友介紹認識36歲的同鄉女移工，2人相處一段時間後交往，但日前傳出不和，疑似女方另有新歡，雙方談判破局，才會釀成憾事。
女移工的雇主見她前天沒上班又沒請假，昨天凌晨與仲介到她的住處找人，未料進門發現滿地血漬，人則陳屍浴室；警方發現女移工身上有多處刀傷，四肢關節有被支解痕跡，調閱監視器後鎖定移工涉案，昨天清晨4時許逮到人。
案發後，移工坦承殺人，也承認有丟棄女友手機和嘗試分屍滅證。桃園地院審酌他涉犯最輕本刑5年以上重罪，基於人性趨吉避凶習性，認為有逃亡之虞，載考量有滅證事時，因此裁定羈押禁見。
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