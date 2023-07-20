影／台南男第3次酒駕被警逮捕 背包藏大麻等毒品也露餡

台南35歲黃姓男子3年前兩度開車酒駕遭吊照，昨晨4時又酒後騎乘機車，在忠義路與友愛街口未依規定兩段式左轉遭警攔下，發現身上有酒味，他再三藉口拖延後，終於配合漱口後酒測，酒測超標，帶回所內又在隨身包內發現大麻等物，黃男涉毒品危害防制條例及公共危險罪被送辦。

警方調查，他一開口即向員警詢問各項法律規定，飲用員警提供的礦泉水漱口時，還想藉機飲用自己所攜帶不明果汁等行為，當場遭員警制止，並告知拒測等法律問題。他見難逃法網，這才乖乖漱口後接受酒測，結果超標達每公升0.27毫克，當場被依涉犯公共危險罪嫌逮捕。

第二分局民權派出所員警將他帶回所內，就其身上及攜帶物品檢查時，竟在其背包內發現藏有13 包大麻計23公克，2包大麻菸彈25公克、二級毒品藥丸4.88公克、毒咖啡包3.28公克、毒郵票 0.24 公克等各類毒品合計56公克。當場就各類毒品及其尿液檢驗，均呈現第二級毒品陽性反應。

黃男2020年3月份曾因2次酒後駕駛轎車，涉犯公共危險被送辦，駕照則被吊銷；這次除遭毒品、公共危險等罪送辦外，他第3次酒駕行為也將依前次處罰金額加重裁罰9萬元，恐將面臨15 萬元的重罰，公布姓名、照片、違規事實及移置保管車輛及吊銷機車駕照等處罰。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康