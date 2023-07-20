聽新聞
test
0:00 / 0:00

拉艦弊案／法界：依例共享贓款 不滿意但可接受

聯合報／ 記者王聖藜王宏舜洪哲政／台北報導

海軍拉法葉艦。圖／聯合報系資料照片
海軍拉法葉艦。圖／聯合報系資料照片
我國司法行政機關依刑法沒收新制透過司法互助模式，向瑞士請求匯回已故軍火商汪傳浦的不法所得，瑞士與我同樣分享新台幣四十三億元贓款；熟悉司法涉外事務人士說，這種比例雖不滿意，但可接受。不過，汪家律師先前開庭時曾質疑「對半分」是最好的處理方式嗎？

據了解，瑞士司法機關協助我方凍結、查扣、保管有關汪傳浦家族廿七個帳戶長達廿年，依該國法律，檢察官每年都要向法院重新說明繼續凍結的事由，並配合我國修法進度，讓這些錢始終維持在凍結狀態。

由於汪家也持續透過律師聲請解凍，據悉，瑞士檢察官向法院聲請持續凍結理由，不外「台灣的法律還在修正中」、「購艦案仍有未完成的訴訟」，就瑞士司法單位而言，要負擔訴訟成本，瑞士檢察官更像擔任台灣司法機關的代言人行使職權。

美國曾與瑞士及他國司法互助案例中，都有返還「超過百分之五十」實例，不過，在歐盟國家實際作法，請求國、被請求國就贓款「二一添作五」是普遍慣例，因此，縱使我方多次聲明請求瑞士返還一半以上，最終仍同意半數金額與瑞士分享。

事實上，拉法葉購艦弊案爆發後，我國海軍已依「排佣條款」向法國軍火商湯姆笙公司請求返還佣金獲賠，換句話說，海軍除耗費律師成本，損失無多，瑞士再匯回四十三億元後，形同我「雙重受償」，再與瑞士計較分享比例即顯多餘。

瑞士 司法 律師

延伸閱讀

與瑞士平分拉法葉案佣金 汪家律師曾質疑「對半分」好嗎？

瑞士匯還拉法葉案汪傳浦不法所得 北檢進帳43億用途曝

追討逾20年！43億拉法葉購艦案不法所得匯回台了 因同意與瑞士平分

軍用防彈板挨批「保護力不夠」國防部喊告 法界：最多告假消息

相關新聞

談判逾20年…拉法葉艦案佣金 瑞士匯回43億元

拉法葉艦案中已故軍火商汪傳浦被控藏匿在瑞士的巨額佣金，瑞士於本月十一日將一億三千多萬美金（約台幣四十三億）匯入台北地檢署...

拉艦弊案／法界：依例共享贓款 不滿意但可接受

我國司法行政機關依刑法沒收新制透過司法互助模式，向瑞士請求匯回已故軍火商汪傳浦的不法所得，瑞士與我同樣分享新台幣四十三億...

從警兩次…才接完車禍報案電話 新竹警持槍輕生身亡

新竹縣新埔警分局錦山派出所黃姓員警今天下午在所內持槍自戕，事發前20秒他才剛接完民眾打來派出所的車禍報案電話，便默默走到...

桃園女移工遭亂刀砍死陳屍浴室 菲籍男友晚間遭聲押

桃園中壢一名36歲菲籍女移工未按時到工廠上班，雇主找不到人報警，結果今清晨警方在成章二街女移工租屋處，驚見她身上多處刀傷...

與瑞士平分拉法葉案佣金 汪家律師曾質疑「對半分」好嗎？

特偵組（已廢除）聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，最高法院已裁准4億多美元，但對部分孳息計...

33歲警員派出所內中彈亡 新埔警分局長曝他工作態度

新竹縣新埔警分局錦山派出所今天下午4時許傳出槍響，一名員警不幸頭部中彈，救護人員抵達前已經沒有生命跡象。據悉，該名警員接...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦