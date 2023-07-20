拉艦弊案／法界：依例共享贓款 不滿意但可接受

海軍拉法葉艦。圖／聯合報系資料照片 我國司法行政機關依刑法沒收新制透過司法互助模式，向瑞士請求匯回已故軍火商汪傳浦的不法所得，瑞士與我同樣分享新台幣四十三億元贓款；熟悉司法涉外事務人士說，這種比例雖不滿意，但可接受。不過，汪家律師先前開庭時曾質疑「對半分」是最好的處理方式嗎？

據了解，瑞士司法機關協助我方凍結、查扣、保管有關汪傳浦家族廿七個帳戶長達廿年，依該國法律，檢察官每年都要向法院重新說明繼續凍結的事由，並配合我國修法進度，讓這些錢始終維持在凍結狀態。

由於汪家也持續透過律師聲請解凍，據悉，瑞士檢察官向法院聲請持續凍結理由，不外「台灣的法律還在修正中」、「購艦案仍有未完成的訴訟」，就瑞士司法單位而言，要負擔訴訟成本，瑞士檢察官更像擔任台灣司法機關的代言人行使職權。

美國曾與瑞士及他國司法互助案例中，都有返還「超過百分之五十」實例，不過，在歐盟國家實際作法，請求國、被請求國就贓款「二一添作五」是普遍慣例，因此，縱使我方多次聲明請求瑞士返還一半以上，最終仍同意半數金額與瑞士分享。

事實上，拉法葉購艦弊案爆發後，我國海軍已依「排佣條款」向法國軍火商湯姆笙公司請求返還佣金獲賠，換句話說，海軍除耗費律師成本，損失無多，瑞士再匯回四十三億元後，形同我「雙重受償」，再與瑞士計較分享比例即顯多餘。