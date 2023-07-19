桃園女移工遭亂刀砍死陳屍浴室 菲籍男友晚間遭聲押

桃園中壢一名36歲菲籍女移工未按時到工廠上班，雇主找不到人報警，結果今清晨警方在成章二街女移工租屋處，驚見她身上多處刀傷慘遭殺害，其菲籍男友涉重嫌，對此男子下午移送桃檢複訊，檢警認定他罪嫌重大、有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押。

警方調閱監視器追查女移工交友狀況，發現同為菲律賓籍的29歲男友涉有重嫌，今清晨4點多抓到男子，疑因感情糾紛，懷疑女子另結新歡，便持水果刀殺害女移工。

據了解，男子騎電動自行車前往女移工租屋處，女子遭男子持刀猛砍後陳屍浴室，身上有多處刀傷，且四肢關節處有遭持刀肢解痕跡，不排除凶手企圖分屍，欲分次將屍塊帶離棄屍。