從警兩次、才接完車禍報案電話 新竹警持槍輕生身亡

新竹縣新埔警分局錦山派出所黃姓員警今天下午在所內持槍自戕，事發前20秒他才剛接完民眾打來派出所的車禍報案電話，便默默走到值班台後方走廊，坐在一旁抽出腰間配槍，瞬間派出所內閃出白光及槍響，黃警立刻倒地身亡，檢察官預計明天相驗確認死因。

據了解，持槍自戕的黃姓員警（33歲）有過兩次從警經驗，2011年首次從警畢業於警專28期，後服務於新北市警局及嘉義縣警局，不過2019年底辭職，卻又在隔年2020年報考警專37期，畢業後派任保五總隊服務至今，今年4月底因新竹縣警力吃緊，被派到新竹縣新埔警分局支援。

黃姓員警5月1日才剛到新埔警分局錦山派出所報到，雖然與同仁相處還算融洽，不過據同事說法，黃警一直以來都對警察工作有不適應的情況，且前陣子因處理車禍案件疏失，將被檢討懲處，但一直以來同事及長官都持續給予關懷協助。

今天下午3點25分，黃姓員警原本還在派出所內與工友泡茶談笑風生，沒想到突然接到民眾車禍報案電話，通話時間僅10多秒，才剛掛上電話，黃警就默默走到值班台後方走廊，坐在一旁、抽出腰間佩槍，不到20秒便開槍輕生，倒在值班台後方。

工友聽完槍響趕忙從泡茶間走出查看，但只見黃警倒地，且頭部有開放性傷口，雖立刻撥打119求救叫救護車，但救護人員抵達前，黃警已經沒了呼吸心跳。

新竹縣警察局長林信雄表示，錦山派出所因位處偏遠、勤務單純，並非警務繁重轄區，初步了解是黃姓員警一直以來對工作適應不良才導致憾事發生，已第一時間通知其嘉義親屬北上處理後事。