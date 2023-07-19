台中大甲當街朝車開槍沒擊中人 法院判8年「仍算殺人未遂」
台中劉姓男子和一對情侶因細故衝突，眼見對方在大甲區開車迎面而來，竟掏出1把改造手槍朝駕駛座轟了1槍，子彈貫穿鈑金卡在腳踏墊上所幸沒打到人；但法院認為，劉近距離朝行駛車輛開槍容易打死人，主觀具有縱使開槍致死的不確定故意，依殺人未遂、槍砲等罪判他8年，可上訴。
檢方起訴指出，劉男2022年8月14日凌晨在大甲區中山路時和情侶2人吵得不可開交，他眼看男子開車載女友迎面而來，劉竟拿隨身的1把改造手槍朝對方車子轟了1槍，子彈當場貫穿板金所幸沒有擊中人。
經情侶報案後，警方在該車的腳踏墊處發現1顆彈頭，並經調閱監視器畫面鎖定劉的身分到他家逮人，也經查扣改造手槍、剩餘的子彈。
法院審理時，劉男均坦承不諱，並有扣押槍彈、案發時監視器畫面及目擊民眾證詞，而扣案的改造手槍經鑑定也具殺傷力。
法院審酌，劉男作案用的手槍是具殺傷力的致命武器，若擊發很容易打死人，劉卻持槍朝開車的情侶射擊，造成子彈貫穿後卡在車內，以他近距離擊發，且駕駛在車內無從閃避之虞，萬一射擊角度稍加更動很容易就中彈。
法院認定，劉男可預見開槍恐致生死亡結果，仍不違背其本意轟了一槍，期主觀上應有縱使開槍致人於死，也不違背其本意，具有殺人不確定故意。
台中地院考量，劉男無視槍枝是管制違禁物，竟在公眾通行道路上，朝行駛中的車子射擊，可見他罔顧他人性命，對社會治安危害不輕，衡酌劉犯後坦承、已和被害人和解等，各依槍砲罪、殺人未遂罪，判他5年6月、6年6月，應執行8年。
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