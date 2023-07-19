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越籍女搭機過不了安檢門「臉色大變」 下半身受檢一查鞋內藏20包毒品

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

阮姓女子昨午從松山機場準備搭機前往澎湖時，在安檢處遭航警攔查，在其鞋墊內發現毒品咖啡包20包，當場逮捕，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦。

航警局調查，年約40歲阮姓女子原為越南籍，結婚來台後領有身分證，7月18日下午1時許在松山機場準備搭乘華信航空AE-371班機前往澎湖時，過安檢門發出聲響，下半身疑有金屬反應，員警正待檢查，一見阮女臉色大變，懷疑可能暗藏違禁物，要求阮女一併脫鞋受檢仔細搜查，巧的是，當場就在鞋子內部藏放的毒品咖啡包，清點有20包，初測呈毒品K他命陽性反應。

據悉，阮女無法清楚交代毒品來源，供稱獨自前往澎湖是單純要出遊，警方後續依法將阮女送辦，持續追查毒品源頭。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在阮女鞋內查獲毒品咖啡包20包。記者李隆揆／翻攝
警方在阮女鞋內查獲毒品咖啡包20包。記者李隆揆／翻攝

毒品 松山機場 澎湖

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