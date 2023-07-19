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地下賭場逼債圍毆恐嚇「斷手斷腳」 南投分局逮人法辦
南投警分局去年處理暴力討債案件，發現以吳姓男子為首的暴力集團經營賭場和土木工程，被害人積欠賭債則由小弟圍毆，並恐嚇「斷手斷腳」魚肉鄉民，昨天出動警力將集團成員查緝到案，依組織犯罪條例移送南投地檢署偵辦。
南投警分局去年8月獲報名間鄉中正村發生暴力討債事件，經查訪分析，發現暴力討債背後，是以吳姓男子為首的暴力集團，以經營土木工程為掩護，實際經營地下賭場，吳並吸收22歲到40歲左右成員，負責暴力討債。
遇到有被害人未能清償賭債或遲交工程款，便由小弟押走被害人、持棍棒、徒手輪流毆打，並揚言恫嚇「斷手斷腳」，被害人身心靈受傷甚鉅，粗估債務糾紛金額約500萬元。
南投分局報請南投地檢署檢察官王元隆指揮，與刑事局第六大隊第二隊及南投縣刑大，17日、18日分別在南投市及名間鄉查緝，逮捕吳姓男子 現場查扣作案用的大型叢林刀，詢後依組織犯罪防制條例等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。
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