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一張「變臉」健保卡 台南檢警連破販毒、槍械改造集團

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

吳姓藥頭與李姓詐欺犯相差10歲，樣貌卻極為相似，他以毒品作交換，要李拿他的大頭照換發新健保卡過關，之後他冒名與蘇姓女友四處販毒；台南檢警循線上追，先逮捕吳嫌，再陸續瓦解其毒品集團，更一舉破獲槍械改造工廠，今送辦11人。令員警哭笑不得的是，另一名李嫌應訊時，竟也想冒充吳嫌，警方說，「他早在關了」。

南市刑事警察大隊今上午表示，大隊毒品查緝中心經大數據分析，深入追蹤一起去年12月8日與永康警分局溯源查吳姓藥頭（47歲）與蘇姓女友（39歲）持有大量毒品案，報請南檢指揮偵辦，並與刑大偵一隊、永康、第二警分局共組專案小組追查。

檢警調發現，吳姓藥頭與李姓詐欺犯（38歲），雖差了10歲，但樣貌相似。去年由李謊報健保卡遺失，再以吳嫌提供的相片申請補發過關，而吳則以安毒作為交換代價。之後，吳換了「身分」，帶著女友在台南、高雄地區販售安非他命、愷他命、一粒眠牟利，直到去年12月先遭警逮捕解送歸案。

吳嫌入監服刑後，蘇女轉與新歡另名李姓男子（44歲）、陳女（28歲）3人共組販毒集團，以汽車旅館、飯店頻繁交易。專案小組陸續查緝3人，起獲安非他命7包、神仙水1瓶、愷他命、一粒眠等多種毒品。

其中，李嫌（非健保卡原持有者）應訊，也想冒充蘇女的前任男友，但警方直接說，你又不像，且吳已經關很久了。他才尷尬坦白。

案經擴大追查，檢警12日再持6張搜索票在台南、高雄地區同步查緝藥腳7人到案，這回才逮回冒充申辦健保卡的李姓詐欺犯。警方另在歸仁區林姓藥腳住處，還查獲改造槍械工廠，起獲成品Model Gun Jp 915型手槍1枝、半成品P BERETTA型手槍1枝及大批改槍工具。全案深入釐清。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方現場查扣涉嫌改造槍械相關工具。記者謝進盛／翻攝
警方現場查扣涉嫌改造槍械相關工具。記者謝進盛／翻攝
台南檢警偵辦毒品溯源意外查獲槍械改造工廠，圖為涉嫌改造槍械的林嫌。記者謝進盛／翻攝
台南檢警偵辦毒品溯源意外查獲槍械改造工廠，圖為涉嫌改造槍械的林嫌。記者謝進盛／翻攝
警方查扣毒品手機等犯罪工具。記者謝進盛／翻攝
警方查扣毒品手機等犯罪工具。記者謝進盛／翻攝
警方逮捕毒蟲送辦。記者謝進盛／翻攝
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警方所查獲改造槍枝。記者謝進盛／翻攝
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健保卡 毒品 女友

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