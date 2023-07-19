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影／7月27日中部萬安演習 違規最高罰15萬
今年「萬安46號」演習，中部地區將在7月27日中午1點30分至2點，實施防空警報及辦理演習手機簡訊告警訊發放，外國人常聽不懂防空警報系統，中市清水警分局以警察木偶擔任宣導大使，製作「英、日、韓、泰、越南、印尼、菲律賓」等7國語言影片，貼在清水分局的臉書網頁提醒，未配合演習管制及演練，依民防法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。
清水警方指出，這次萬安演習將做車輛、行人、燈火及門窗管制，民眾聽聞防空警報( 或接獲手機告警訊息) 時，應依警察及民防執勤人員引導， 就近實施疏散避難。防空警報開始「緊急警報音符」為長音15秒、短音5秒，各音節間隔5秒，連續3次，共115秒；結束時「解除警報音符」為1長音90秒。警方亦提醒未配合演習管制及演練，依民防法處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
清水警方表示，除日前台中市警察局設計「英、日、韓、泰、越南、印尼、菲律賓」等7國文宣宣導外，該警分局更請員警(英)及外籍友人(韓、泰、越南、印尼等國)分別錄製7種語言，結合警察局文宣製作成影片，貼於分局臉書提醒國內、外等民眾周知及遵守各項規定。
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