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路透：中國進入增長放緩至3%時代 恐永遠富不起來

影／半夜尋仇嗆聲搞烏龍竟衝撞警車 勇警破窗逮人送辦

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

32歲陳姓男子昨天深夜開車到台中市大里區中興路涉嫌尋仇、嗆聲，疑似找錯人，見警拒檢，並倒車衝撞警車。警方當場破窗，壓制男子，依妨害公務現行犯逮捕，並查獲安非他命吸食器1組。警方詢後，依妨害公務、毒品害防制條例、恐嚇等罪嫌移送法辦。

台中市警局霧峰分局內新派出所副所長林尚融說，警方在昨天深夜11時獲報，大里區中興路有一名年輕男子駕駛轎車停放在住家前，有威脅恐嚇情事，派出所線上巡邏警力獲報到場時，發現該男子見警方到場，情緒激動，立即回到車內拒絕受檢，並且突然駕車倒車衝撞警用巡邏車，致巡邏車受損。

林尚融指出，員警當場破窗，將男子從車內拉出、壓制、依妨害公務現行犯逮捕，並且在男子車上查獲第二級毒品安非他命吸食器1組。

報案人表示，不認識對他嗆聲的男子，懷疑這名男子可能要找仇家報仇卻找錯人了，至於對方疑似尋仇情緒激動他嗆聲一事，將對這名男子提出恐嚇告訴。

警方隨後將陳嫌帶回派出所，經檢測陳嫌無酒精反應，全案詢後採集渠尿液，依妨害公務、毒品害防制條例、恐嚇等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

32歲陳姓男子昨天深夜到大里區中興路尋仇、嗆聲，疑似找錯人，見警拒檢，並倒車衝撞警車。警方當場破窗、壓制，依妨害公務現行犯逮捕。圖／警方提供
32歲陳姓男子昨天深夜到大里區中興路尋仇、嗆聲，疑似找錯人，見警拒檢，並倒車衝撞警車。警方當場破窗、壓制，依妨害公務現行犯逮捕。圖／警方提供
32歲陳姓男子昨天深夜到大里區中興路尋仇、嗆聲，疑似找錯人，見警拒檢，並倒車衝撞警車。警方當場破窗、壓制，依妨害公務現行犯逮捕。圖／警方提供
32歲陳姓男子昨天深夜到大里區中興路尋仇、嗆聲，疑似找錯人，見警拒檢，並倒車衝撞警車。警方當場破窗、壓制，依妨害公務現行犯逮捕。圖／警方提供

恐嚇 妨害公務 毒品

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