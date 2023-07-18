影／2陸船侵入台海作業 海巡截船驚見20噸牛雜

海金署澎湖海巡隊昨天發現，2艘大陸籍漁船越界作業，立即上前要求停船受檢，但2船拒檢加速要逃，仍被海巡艇截，發現其中1艘「萬興」漁船上，竟有約20公噸冷凍牛雜，將2船分別押解馬公港，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例扣船查辦。

昨天上午近10時，澎湖海巡隊「10087」巡防艇先在澎湖花嶼西南方22.4海里處，發現大陸運補船「萬興」漁船，侵入台灣限制海域滯留，海巡艇立即廣播，要求萬興漁船停船受檢。

萬興漁船拒不配合，加速竄逃，海巡艇立即加速緊追，強靠登檢，查獲船上有船長及船員等5人，船上還載大量冷凍牛雜，海巡隊估計約有20噸牛雜，立即將船押返馬公港，為確保防疫，並由動植物防疫檢疫局澎湖站人員協助消毒，將違規牛雜交由澎湖縣政府待銷毀。