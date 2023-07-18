暴力討債、強押同鄉女友 砍警的通緝移工收押

32歲鄧姓越南籍移工因妨害自由等案遭通緝，新北警方前晚南下至湖口工業區查緝，過程造成1警1移工遭砍傷，鄧行凶後竄往隔壁樓頂躲進水塔，4個多小時後全身濕下樓被捕，警方訊後依殺人未遂等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。檢方訊後認鄧男有逃亡之虞，向新竹地院聲請羈押，因夜不訊，今早新竹地院開庭後已裁定羈押。

警方調查，鄧男原在苗栗工廠上班，去年逃離被通報失聯，去年8月涉毒品案，今年1月涉妨害自由，分別被苗栗地檢署、苗栗地院發布通緝。鄧男上周另涉暴力討債，涉嫌強押一名遭遣返同鄉女友，逼簽30萬元本票威脅代男友還債。

新北市樹林警分局偵查隊，前天晚間接獲情資，由偵查隊副隊長田啟廷率5名警員前往湖口工業區一處移工宿舍查緝，並由33歲同鄉阮男聯繫鄧男下樓。未料鄧男看見便衣刑警，懷疑遭同鄉出賣，竟從隨身包包掏出預藏的藍波刀，朝阮男臉上猛刺，造成阮男右耳2公分撕裂傷、右唇撕裂傷5公分、左手臂撕裂傷2公分，牙齒也掉了一顆。

一旁29歲刑警陳彥杰見狀上前制止，頸部右側也遭利刃劃傷20公分，所幸只傷到表皮，縫合4針後已無大礙。

阮姓移工指出，他雖然認識鄧男，但兩人其實不熟，不知道為何遭到攻擊，事後他也驗傷並到警局對鄧男提告傷害。