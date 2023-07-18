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吸金39億通緝21年 列治文主嫌夫婦泰國落網返台歸案

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吸金39億通緝21年 列治文主嫌夫婦泰國落網返台歸案

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

陳智燦、劉美雪夫婦涉嫌於2000年在香港成立列治文信託，對外佯稱為歐洲日內瓦集團旗下列治文銀行子公司，吸金超過39億，造成逾4000人受害。陳、劉兩人於2001年10月間潛逃出境，高雄地檢署隔年7月發布通緝。上月調查局與泰國移民機關合作，在曼谷成功將夫婦倆逮捕，今由調查局解送雄檢歸案。

現年64歲的陳智燦和57歲的劉美雪，當年以列治文信託，以代客從事外匯期貨交易且保證年獲利2成以上為號召，在台灣各地以傳銷方式吸引民眾投資，後來在2001年11月間假借列治文公司海外銀行倒閉為由，拒絕支付紅利及返還本金，涉嫌違反銀行法等罪責。

吸金案爆發後，兩人先躲往中國大陸，後來取得中美洲國家貝里斯護照，持貝里斯護照於2018年7月潛逃至泰國，今年6月間取得泰方「菁英簽證」獲永久居留權。

所幸泰國移民局對照調查局通報資料，察覺兩人身分有異，於是透過移民署駐泰國移民秘書，通知調查局駐泰法務秘書，提供指紋卡及英文通緝書確認陳、劉兩人身分無誤，隨即在上月24日前往兩人曼谷住處將其逮捕。

吸金39億、通緝21年，列治文信託吸金案主嫌夫婦陳智燦、劉美雪在泰國落網，今返台歸案。圖／調查局提供
吸金39億、通緝21年，列治文信託吸金案主嫌夫婦陳智燦、劉美雪在泰國落網，今返台歸案。圖／調查局提供

移民署 泰國 護照 通緝 吸金

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