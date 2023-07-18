新北摩鐵連開三天毒趴 味道太濃被檢舉 警逮5人送辦

這個月15日晚上新北市林口警方獲報，泰山區一家汽車旅館內有人入住3天大開毒趴。林口警方派員前往臨檢，才一到房外就聞到濃濃毒煙味道，經入內臨檢，果見桌上有毒品咖啡包及另3種毒品，連同在場3男2女一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦，另持續追溯毒品來源。

據了解，黃姓男子（33歲、工地粗工）、林姓男子（31歲、飯店業）、葉姓女子（32歲、無業）、紀姓女子（39歲、殯葬業）、張姓男子（30歲、裝潢工）5人皆為朋友，其中紀女與張男、林男與葉女為兩對情侶關係。

這個月12日晚上，5人攜帶毒咖啡包及安非他命、海洛因等毒品相約至新北市泰山區中港西路一家汽車旅館內開毒趴，接連三天5人足戶未出，加上房內又不時傳出毒煙味道，有其他入住房客懷疑有人吸毒向警檢舉。

林口警分局獲報派員前往臨檢，員警都還沒走到該間房外，既聞到濃濃毒煙味道，經警按鈴表明身分入內臨檢，只見房內茶桌大辣辣放著毒品吸食器、玻璃球、毒品咖啡包51包（總重193.1公克）、安非他命3包（總重3.1公克）、海洛因（總重2.4公克）等毒品，連同房內5人一併帶回偵辦。

偵詢時5人坦承吸食毒品，對於毒品是誰提供的，則異口同聲表示是合資購買持有，警除對5人採尿送驗外，警詢後依毒品危害防制條例將5人移送法辦，另持續追溯毒品來源。

林口警分局表示，毒品包裝推陳出新，常以知名圖案、標誌或商標為外觀包裝吸引注意力，尤其現在正值學生暑期期間，呼籲青少年們切勿因好奇碰觸毒品危害身心健康。警方將持續落實警政署推動之「清源專案2.0」及「社區警政再出發」加強安居緝毒之量能，展現維護治安決心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885