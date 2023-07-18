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5條通緝逃亡年餘被逮 車上搜出6千公克毒咖啡原料

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

23歲陳姓男子涉嫌毒品詐欺等罪，自前年10月陸續被4個地檢署共發布5條通緝，逃亡1年多。日前在新北市三重區被警方逮捕，且又在他的車上搜出6千多公克毒品卡西酮粉末、1萬多個毒咖啡分裝袋。

陳男前年10月分別被基隆、台北地檢署發布公共危險、毀損通緝，自此開始逃亡，2個月後又被新北地檢署發布過失傷害通緝，去年則因毒品案被判刑1年6個月拒絕報到入監，3月被士林地檢署發布毒品通緝，今年2月又被士檢發布詐欺通緝。

蘆洲警分局五股分駐所警員盧裕霖、林彥甯近期掌握陳男行蹤，12日中午循線至三重區碧華街將他逮捕，又在他的汽車內搜出1袋三級毒品卡西酮粉末共6640公克、1箱毒品咖啡包分裝袋共1萬800個。警詢後依違反毒品危害防制條例、通緝案移送新北地檢署。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳男車上的三級毒品卡西酮粉末，總共6640公克。記者林昭彰／翻攝
陳男車上的三級毒品卡西酮粉末，總共6640公克。記者林昭彰／翻攝
年僅23歲陳姓男子共被發布5條通緝，12日被蘆洲警分局員警逮捕，車上搜出1大袋毒品卡西酮粉末、1箱毒咖啡分裝袋。記者林昭彰／翻攝
年僅23歲陳姓男子共被發布5條通緝，12日被蘆洲警分局員警逮捕，車上搜出1大袋毒品卡西酮粉末、1箱毒咖啡分裝袋。記者林昭彰／翻攝
陳男車上的毒品咖啡包分裝袋，共有1萬800個。記者林昭彰／翻攝
陳男車上的毒品咖啡包分裝袋，共有1萬800個。記者林昭彰／翻攝
年僅23歲陳姓男子共被發布5條通緝，12日被蘆洲警分局員警逮捕，車上搜出6千多公克毒品卡西酮粉末、1萬多個毒咖啡分裝袋。記者林昭彰／翻攝
年僅23歲陳姓男子共被發布5條通緝，12日被蘆洲警分局員警逮捕，車上搜出6千多公克毒品卡西酮粉末、1萬多個毒咖啡分裝袋。記者林昭彰／翻攝

毒品 通緝 詐欺

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