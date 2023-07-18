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接掌刑事局長今上任 周幼偉：全力壓制讓詐騙不再囂張

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

警政署警監一階警政委員周幼偉調刑事局長，今交接到任，警政署長黃明昭指示加強打擊詐欺及維護總統選舉治安；周強調，他要揪出詐騙集團幕後人士，全力壓制讓詐騙不再囂張，反黑、掃毒及選舉也是重點工作。

刑事局長李西河調警政署副署長，周幼偉接任遺缺，今上午交接，由警政署長黃明昭主持。周幼偉受訪說，最重要工作是打詐、反黑、掃毒及總統選舉，他會認真執行「識詐」，讓民眾認識詐騙減少被害，與各部會通力合作，「把詐騙壓制下來，讓他們不再囂張！」

他說，詐團到處流竄，將結合駐外聯絡官及兩岸共同打擊犯罪掃蕩查緝，呼籲高科技、金融專業等白領人員，不要再加入詐團為虎作倀，不要忽視刑事局查緝能力，「一定會全力把你們這些躲在幕後的人，一個一個揪出來」，還民眾一個健康環境，保護生命及財產。

黃明昭致詞說，周從事刑事工作26年，偵辦319槍擊案等多起重大指標案件，希望周發揮刑事長才，全力推動打詐、掃黑、肅槍及總統選舉查賄、治安維護。

他期許5大重點，從技術面到法制面強力提升打詐力道，整合相關部門單位向上溯源、向下清淤；提升偵查技能，強化科技金融清查、鑑識科學專業；研析詐騙、黑道幫派趨勢，制定強而有力打擊偵防策略；積極透過國際及兩岸合作，打擊跨境犯罪；策劃、執行選舉查賄制暴及治安維護。

刑事局長李西河（左）調警政署副署長，署警監一階警政委員周幼偉（右）接任遺缺，警政署長黃明昭（中）主持交接典禮。記者李奕昕／攝影
刑事局長李西河（左）調警政署副署長，署警監一階警政委員周幼偉（右）接任遺缺，警政署長黃明昭（中）主持交接典禮。記者李奕昕／攝影
刑事局長李西河（左）調警政署副署長，署警監一階警政委員周幼偉（右）接任遺缺，警政署長黃明昭（中）主持交接典禮。記者李奕昕／攝影
刑事局長李西河（左）調警政署副署長，署警監一階警政委員周幼偉（右）接任遺缺，警政署長黃明昭（中）主持交接典禮。記者李奕昕／攝影
警政署警監一階警政委員周幼偉調刑事局長，今交接到任，宣示揪出詐騙集團幕後人士，全力壓制讓詐騙不再囂張。記者李奕昕／攝影
警政署警監一階警政委員周幼偉調刑事局長，今交接到任，宣示揪出詐騙集團幕後人士，全力壓制讓詐騙不再囂張。記者李奕昕／攝影

詐騙集團 周幼偉

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