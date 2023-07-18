影／8、9年級毒販好狠 下線業績差持棍棒圍毆

28歲李姓男子率旗下4名8、9年級生販售三級毒品愷他命、毒咖啡包，並吸收下線毒蟲幫忙銷售，如業績不佳，李嫌就率眾人持棍棒毆打，行徑凶殘。大雅警分局兵分多路，逮捕李嫌共5人，查扣毒品咖啡包175包、愷他命44包，訊後依組織犯罪、傷害等罪嫌移送，李嫌等3人收押禁見。

大雅警分局掌握情資，28歲李姓主嫌夥同吳嫌(29歲)、蕭嫌(26歲)、陳嫌(19歲)與楊嫌(26歲)組成販毒集團，以8、9年級生活躍網路社群，非法販售毒品。

偵辦小組進一步追查，李嫌為主的販毒集團，吸收與集團有金錢糾紛被害人為販毒下手，只要被害人販毒績效差、態度不服從，幹部便持棍棒，甚至徒手赤腳痛毆被害人，行徑兇殘。

警方兵分多路，在大雅、北屯與清水區逮捕李嫌等5人，並於車內起出毒品咖啡包175包，重700公克、愷他命44包，重100公克等不法贓證物，李嫌、吳嫌與蕭嫌收押禁見。暴力集團部分，警方本月11日將該集團成員拘提到案，全案依組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇及妨害秩序等罪嫌移送偵辦。

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