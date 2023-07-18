虎爺會爆炸案 不排除焰火引起

嘉義和聯境金虎爺會15日遶境慶祝突然爆炸，警方不排除是焰火落地引發爆炸。本報資料照片 嘉義和聯境金虎爺會3天前遶境慶祝突然爆炸造成28人受傷就醫，截至昨天剩6人住院治療，衛生局表示傷勢穩定無生命危險，市長黃敏惠要求釐清是否有人為因素；警方昨天指出，垃圾桶的破片驗出黑色火藥反應，不排除是焰火落地引發爆炸，將調閱監視器畫面等釐清。

和聯境金虎爺會顧問鍾長吉表示，警方調查應有相關的證據，尊重警方調查結果，也會全力配合調查。

嘉市衛生局表示，原本7名住院傷患，有1人在加護病房，大部分是穿刺傷，因清創傷口而住院，傷勢都穩定，昨天出院1人，將持續關切。

嘉市第一警分局指出，金山路與永樂一街由主辦方搭建表演舞台的左側因不明原因發生爆炸，現場勘察採獲紙箱破片、黑色塑膠袋破片、鋁罐破片、塑膠破片等跡證，其中紙箱破片與黑色塑膠袋破片是主辦單位用紙箱套大型垃圾袋所設置的垃圾桶，紙箱破片經用試劑測試有俗稱黑色火藥的硝酸鉀物質反應。

警方認為，搜遍現場沒尋獲爆裂物的主要零組件，也沒類似殘跡，尚難認定有爆裂物，不排除可能因施放煙火不慎落地才引發爆炸，會持續訪查現場的人、深入調閱監視器及現場錄影拍攝畫面釐清真相。