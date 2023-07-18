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高中生誤捕受傷 3警函送
彰化埔鹽17歲陳姓高中生被警方誤當成逃逸外勞，追捕過程撞上耕耘機，左臉頰嚴重受傷縫17針，引起社會關注。彰化地檢署收到陳情，要檢方「管一管」。檢方表示，警方已依過失傷害、瀆職罪嫌函送3名警察，檢察官啟動偵辦。
陳生與姊弟3人都是彰化家扶中心受助青少年，彰化家扶已派社工探視。彰化家扶說，警方已承諾賠償到底，包含醫療與後續醫美處理，申請國賠程序冗長，賠償金額未必相當，將與縣府研究較有利方式，讓他得到最好照顧，陳生身心都需要修復，盼外界給予私人空間。
彰化家扶表示，烏龍攔查案造成受助兒少受傷，暑假營隊已加開「警政宣導」，有警方宣導反毒防詐，也教兒少辨識警徽和真假警察。
陳姓高中生是單親外配家庭長大，接受彰化家扶扶助，他2019年當選彰化家扶「自強兒童」，第一志願是當警察，未料暑假打工下班後，便衣警察認為形跡可疑攔查，他以為遭綁架，掙脫時顏面嚴重受傷。
警方雖已致歉、處分與承諾賠償，但便衣警察追逐少年的畫面，引起全民激憤。彰化地檢署接獲民眾陳情，要求查辦。溪湖警分局表示，已依過失傷害及瀆職罪嫌，主動函送誤判狀況的3名警察，交由檢察官偵辦。
當事人左臉頰受傷嚴重，除治療外，未來還需要醫美手術所費不貲，溪湖警分局已承諾賠償醫藥費。法界提醒，若陳生接受警方賠償，就不能聲請國賠。
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