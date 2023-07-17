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桃園男持槍挾女友與警對峙12小時 法院裁定羈押

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園39歲陳姓男子懷疑同居女友出軌，昨清晨持霰彈槍到女友家挾持求和；警方出動30名警力救人，談判至昨下午1點多，陳男終於軟化釋放人質，接著在母親勸說下，昨下午5點多棄械投降，結束長達12小時對峙。今上午男子移送桃檢複訊，檢警認定他涉犯槍砲、妨害自由、家暴等罪，向法院聲請羈押獲准。

陳男曾因槍砲、殺人未遂等罪嫌入監服刑，與被害人交往許久，共同育有一名就讀高中的15歲兒子及年僅1歲半女兒，女兒由陳母照顧，陳男則和女友、兒子一起住在桃園區國強一街女友住處。

上周陳男因懷疑女友出軌，2人發生爭吵，陳男憤而搬離女友住處，昨清晨5點多陳男返家要求女友復合，卻持霰彈槍將女友控制在房間，女友媽媽和兒子見狀立刻報警求救，警方獲報出動30名警力到場，包括10名持衝鋒槍的特勤警力，將整個樓層封鎖後，隔著房門和陳男展開談判。

經警方軟硬兼施不斷勸說，陳男和警方對峙到昨下午1點多，同意讓女友離開房間，但他仍持槍與警察對峙，一度以槍抵住自己下巴。據了解，陳男認為自己沒有做好父親、伴侶及兒子的角色，加上擔心再面對法律制裁，一度有自戕念頭，直到陳男母親到場，怒責「槍不給我死給你看」，陳男才終於軟化，昨下午5點多棄械投降，而陳男母親見兒子被警方帶出大樓，立即衝上前擁抱，情緒潰堤。

由於陳男昨傍晚被帶回警局後拒絕夜間詢問，警方今上午偵詢，陳男坦承因感情問題才犯下大錯，但不交代槍枝來源，警訊後移送桃園地檢署偵辦，經檢方複訊認定陳男涉犯重罪，依槍砲、妨害自由、家暴等罪嫌聲請羈押，法院裁准。

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陳男母親見兒子被警方帶出大樓，立即衝上前擁抱，情緒潰堤。圖／桃園警分局提供
陳男母親見兒子被警方帶出大樓，立即衝上前擁抱，情緒潰堤。圖／桃園警分局提供
白色袋子中裝著男子挾持使用的霰彈槍。圖／桃園警分局提供
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