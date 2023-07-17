影／警攀降破博弈機房逮23人 越南地下匯兌年洗錢90億
方姓男子1年前以月薪5到8萬，招募2、30歲的年輕幹部，在高雄大寮等地租屋當洗錢機房，以地下匯兌洗錢到越南，高雄市刑大警方循線在2月以攀降方式破獲4處機房，逮22人，全案溯源後，6月逮獲主嫌方男，清查地下匯兌年洗錢台幣約90億，方被法院裁定收押，檢警將追緝幕後負責人。
高雄市刑大科偵隊警方今年初接獲檢舉，指方姓男子（30歲）1年前在高雄市鼓山、小港及大寮等地，租用透天厝或大樓等4處民宅，籌組博弈網站洗錢機房，警方暗中蒐證調查。
警方查出方男以月薪5萬到8萬高薪，招募25歲到35歲的年輕人，其中有男女朋友一起加入，從事洗錢、匯兌等不法行為，於是報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。
今年2月，警方同步搜索4處博弈賭博機房，其中在位於大寮的透天厝，特勤人員從高處攀降攻堅，4處地點逮獲8男4女共12名嫌犯。警方向上溯源，持續蒐證，6月初查獲方男落腳在前鎮區大樓，將方逮捕歸案。
警方清查帳冊及相關資料，查出方男在1年內替越南的博弈機房，用境外帳戶層層轉帳，協助將博弈資金轉帳，並透過虛擬貨幣及國內需要越南盾的人士進行地下匯兌，將獲利資金轉回台灣。
警方初估，該集團1年內經手賭博網站入金、出金洗錢金額逾越南盾7兆471億600萬餘元，換算台幣近90億。
警方統計全案不法獲利約5700萬元，查扣電腦主機24組、筆電2台、工作手機245支、嫌犯手機15支、監視器主機及鏡頭4組、網路分享器6台，現金10萬元等。
雖方嫌否認幫博弈機房洗錢，但1輛價值200萬的保時捷名車、兩棟約3000萬的房產，均被警方查扣；警詢後，依洗錢防制法、組織犯罪、違反銀行法及賭博等罪嫌移送偵辦，法院裁定將方收押禁見。
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